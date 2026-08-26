寶可夢中心舊金山快閃店登場 直擊獨家周邊搶先看
讓全球訓練家瘋狂的「寶可夢中心快閃店」，配合2026年寶可夢世界錦標賽與PokémonXP體驗活動，即日起至8月30日於舊金山Moscone Center盛大登場，許多超稀有商品僅限親臨現場的玩家才能購買，聯合報記者搶先直擊店內各大專區與話題限定品，為訓練家們整理最完整的現場必搶攻略。
會場限定寶可夢中心快閃店規模超大，主要圍繞3大核心商品線展開，包含融合舊金山叮叮車與金門大橋等城市地標的「舊金山城市限定系列」、以大會官方視覺打造的「2026世錦賽系列」，以及充滿未來科幻感的「PokémonXP系列」，在服飾專區中，更推出了具備夜光效果的PokémonXP系列潮流服飾，，以及迎接與舊金山巨人隊攜手舉辦的「寶可夢世錦賽之夜」而推出的主題球衣，都極具收藏價值。
在眾多限定商品中，話題度最高的莫過於4款現場專屬紀念絨毛玩偶，包括身穿太空裝、以及頭戴冠軍王冠的2款造型皮卡丘，絕對是展會限定必收項目之外，配戴飛行護目鏡並背著帥氣火箭背包的噴火龍展現滿滿冒險感，而戴上巴大蝶圖樣帽子的奇魯莉安更是細節滿分，以上幾款絕對是開門必搶的斷貨王。
卡牌收藏家與徽章控同樣面臨荷包大失血，除了各式各樣主題徽章，現場還設有TCG寶可夢集換式卡牌專用周邊配件專區，每個系列都有推出限定圖案的卡牌配件套組，包含卡套、牌墊、卡盒等，並祭出每位持證者限購1盒的「寶可夢中心限定菁英訓練家禮盒」。絨毛玩偶區款式與數量也是到快閃店內最齊全，各地寶可夢中心經常賣到斷貨的商品，還有平常在一般店舖看不到的等身大伊布家族系列，現場都能看能買。
而除了經典周邊，跨界聯名專區也是本次快閃店的驚喜亮點，配件與生活專區內引進了完整的寶可夢與樂高聯名系列商品，讓積木迷能一次購足。拍立得品牌Polaroid攜手寶可夢推出的30周年最新聯名系列也在現場設置攤位，包含紅白精靈球配色的Polaroid Now相機、亮黃色皮卡丘版與粉嫩仙子伊布版的Polaroid Go掌上相機，以及印有經典角色圖樣的限定底片與立體精靈球收納包，不僅設有實機展示，更開放訓練家親自試拍試玩，搶先體驗即拍即看的復古情懷。
本次快閃店設在舊金山Moscone Center，配合2026年寶可夢世界錦標賽與PokémonXP活動，即日起至8月30日開放，僅限現場親訪的訓練家購買限定商品。 店內主打3大系列，包括結合舊金山地標的城市限定系列、以大會官方視覺打造的2026世錦賽系列，以及帶有未來科幻風格的PokémonXP系列，皆具收藏價值。 話題焦點包含4款現場專屬絨毛玩偶、限購1盒的菁英訓練家禮盒、TCG卡套與牌墊等配件，以及樂高與Polaroid聯名商品，部分還開放試玩試拍。
精華 FAQ
本次快閃店設在舊金山Moscone Center，配合2026年寶可夢世界錦標賽與PokémonXP活動，即日起至8月30日開放，僅限現場親訪的訓練家購買限定商品。
店內主打3大系列，包括結合舊金山地標的城市限定系列、以大會官方視覺打造的2026世錦賽系列，以及帶有未來科幻風格的PokémonXP系列，皆具收藏價值。
話題焦點包含4款現場專屬絨毛玩偶、限購1盒的菁英訓練家禮盒、TCG卡套與牌墊等配件，以及樂高與Polaroid聯名商品，部分還開放試玩試拍。
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