寶可夢中心舊金山快閃店登場 直擊獨家周邊搶先看

會場限定頭戴冠軍王冠的造型皮卡丘。(記者黃筱晴／攝影)

讓全球訓練家瘋狂的「寶可夢中心快閃店」，配合2026年寶可夢世界錦標賽與PokémonXP體驗活動，即日起至8月30日於舊金山 Moscone Center盛大登場，許多超稀有商品僅限親臨現場的玩家才能購買，聯合報記者搶先直擊店內各大專區與話題限定品，為訓練家們整理最完整的現場必搶攻略。

會場限定寶可夢中心快閃店規模超大，主要圍繞3大核心商品線展開，包含融合舊金山叮叮車與金門大橋 等城市地標的「舊金山城市限定系列」、以大會官方視覺打造的「2026世錦賽系列」，以及充滿未來科幻感的「PokémonXP系列」，在服飾專區中，更推出了具備夜光效果的PokémonXP系列潮流服飾，，以及迎接與舊金山巨人隊攜手舉辦的「寶可夢世錦賽之夜」而推出的主題球衣，都極具收藏價值。

在眾多限定商品中，話題度最高的莫過於4款現場專屬紀念絨毛玩偶，包括身穿太空裝、以及頭戴冠軍王冠的2款造型皮卡丘，絕對是展會限定必收項目之外，配戴飛行護目鏡並背著帥氣火箭背包的噴火龍展現滿滿冒險感，而戴上巴大蝶圖樣帽子的奇魯莉安更是細節滿分，以上幾款絕對是開門必搶的斷貨王。

卡牌收藏家與徽章控同樣面臨荷包大失血，除了各式各樣主題徽章，現場還設有TCG寶可夢集換式卡牌專用周邊配件專區，每個系列都有推出限定圖案的卡牌配件套組，包含卡套、牌墊、卡盒等，並祭出每位持證者限購1盒的「寶可夢中心限定菁英訓練家禮盒」。絨毛玩偶區款式與數量也是到快閃店內最齊全，各地寶可夢中心經常賣到斷貨的商品，還有平常在一般店舖看不到的等身大伊布家族系列，現場都能看能買。

而除了經典周邊，跨界聯名專區也是本次快閃店的驚喜亮點，配件與生活專區內引進了完整的寶可夢與樂高聯名系列商品，讓積木迷能一次購足。拍立得品牌Polaroid攜手寶可夢推出的30周年最新聯名系列也在現場設置攤位，包含紅白精靈球配色的Polaroid Now相機、亮黃色皮卡丘版與粉嫩仙子伊布版的Polaroid Go掌上相機，以及印有經典角色圖樣的限定底片與立體精靈球收納包，不僅設有實機展示，更開放訓練家親自試拍試玩，搶先體驗即拍即看的復古情懷。

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢樂高聯名系列。(記者黃筱晴／攝影)

現場設有TCG寶可夢集換式卡牌專用周邊配件專區，每個系列都有推出限定圖案的卡牌配件套組，包含卡套、牌墊、卡盒等。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢30周年限定商品在現場也有販售。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢樂高聯名系列。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢30周年限定商品在現場也有販售。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

等身大伊布家族系列。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢中心快閃店即日起至8月30日於舊金山Moscone Center盛大登場。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢30周年限定商品在現場也有販售。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定身穿太空裝的造型皮卡丘。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢與樂高聯名系列現場互動裝置。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

舊金山城市限定系列。(記者黃筱晴／攝影)

迎接與舊金山巨人隊攜手舉辦的「寶可夢世錦賽之夜」而推出的主題球衣，極具收藏價值。(記者黃筱晴／攝影)

大人小孩服飾、背包都有超多款式選擇。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

夜光系列服飾商品。。(記者黃筱晴／攝影)

主題徽章。(記者黃筱晴／攝影)