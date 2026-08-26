我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

包貝爾開房紅髮女「非買春」 妻包文婧愛得卑微 網勸快離婚

10部百看不膩甜寵古裝劇 丁禹兮「陳芊芊」高糖

寶可夢中心舊金山快閃店登場 直擊獨家周邊搶先看

記者黃筱晴／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
會場限定頭戴冠軍王冠的造型皮卡丘。(記者黃筱晴／攝影)
會場限定頭戴冠軍王冠的造型皮卡丘。(記者黃筱晴／攝影)

讓全球訓練家瘋狂的「寶可夢中心快閃店」，配合2026年寶可夢世界錦標賽與PokémonXP體驗活動，即日起至8月30日於舊金山Moscone Center盛大登場，許多超稀有商品僅限親臨現場的玩家才能購買，聯合報記者搶先直擊店內各大專區與話題限定品，為訓練家們整理最完整的現場必搶攻略。

會場限定寶可夢中心快閃店規模超大，主要圍繞3大核心商品線展開，包含融合舊金山叮叮車與金門大橋等城市地標的「舊金山城市限定系列」、以大會官方視覺打造的「2026世錦賽系列」，以及充滿未來科幻感的「PokémonXP系列」，在服飾專區中，更推出了具備夜光效果的PokémonXP系列潮流服飾，，以及迎接與舊金山巨人隊攜手舉辦的「寶可夢世錦賽之夜」而推出的主題球衣，都極具收藏價值。

在眾多限定商品中，話題度最高的莫過於4款現場專屬紀念絨毛玩偶，包括身穿太空裝、以及頭戴冠軍王冠的2款造型皮卡丘，絕對是展會限定必收項目之外，配戴飛行護目鏡並背著帥氣火箭背包的噴火龍展現滿滿冒險感，而戴上巴大蝶圖樣帽子的奇魯莉安更是細節滿分，以上幾款絕對是開門必搶的斷貨王。

卡牌收藏家與徽章控同樣面臨荷包大失血，除了各式各樣主題徽章，現場還設有TCG寶可夢集換式卡牌專用周邊配件專區，每個系列都有推出限定圖案的卡牌配件套組，包含卡套、牌墊、卡盒等，並祭出每位持證者限購1盒的「寶可夢中心限定菁英訓練家禮盒」。絨毛玩偶區款式與數量也是到快閃店內最齊全，各地寶可夢中心經常賣到斷貨的商品，還有平常在一般店舖看不到的等身大伊布家族系列，現場都能看能買。

而除了經典周邊，跨界聯名專區也是本次快閃店的驚喜亮點，配件與生活專區內引進了完整的寶可夢與樂高聯名系列商品，讓積木迷能一次購足。拍立得品牌Polaroid攜手寶可夢推出的30周年最新聯名系列也在現場設置攤位，包含紅白精靈球配色的Polaroid Now相機、亮黃色皮卡丘版與粉嫩仙子伊布版的Polaroid Go掌上相機，以及印有經典角色圖樣的限定底片與立體精靈球收納包，不僅設有實機展示，更開放訓練家親自試拍試玩，搶先體驗即拍即看的復古情懷。

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)
會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)
會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢樂高聯名系列。(記者黃筱晴／攝影)
寶可夢樂高聯名系列。(記者黃筱晴／攝影)

現場設有TCG寶可夢集換式卡牌專用周邊配件專區，每個系列都有推出限定圖案的卡牌配...
現場設有TCG寶可夢集換式卡牌專用周邊配件專區，每個系列都有推出限定圖案的卡牌配件套組，包含卡套、牌墊、卡盒等。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)
會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)
會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)
會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢30周年限定商品在現場也有販售。(記者黃筱晴／攝影)
寶可夢30周年限定商品在現場也有販售。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢樂高聯名系列。(記者黃筱晴／攝影)
寶可夢樂高聯名系列。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢30周年限定商品在現場也有販售。(記者黃筱晴／攝影)
寶可夢30周年限定商品在現場也有販售。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)
會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

等身大伊布家族系列。(記者黃筱晴／攝影)
等身大伊布家族系列。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢中心快閃店即日起至8月30日於舊金山Moscone Center盛大登場。...
寶可夢中心快閃店即日起至8月30日於舊金山Moscone Center盛大登場。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢30周年限定商品在現場也有販售。(記者黃筱晴／攝影)
寶可夢30周年限定商品在現場也有販售。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定身穿太空裝的造型皮卡丘。(記者黃筱晴／攝影)
會場限定身穿太空裝的造型皮卡丘。(記者黃筱晴／攝影)

寶可夢與樂高聯名系列現場互動裝置。(記者黃筱晴／攝影)
寶可夢與樂高聯名系列現場互動裝置。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)
會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)
會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)
會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

舊金山城市限定系列。(記者黃筱晴／攝影)
舊金山城市限定系列。(記者黃筱晴／攝影)

迎接與舊金山巨人隊攜手舉辦的「寶可夢世錦賽之夜」而推出的主題球衣，極具收藏價值。...
迎接與舊金山巨人隊攜手舉辦的「寶可夢世錦賽之夜」而推出的主題球衣，極具收藏價值。(記者黃筱晴／攝影)

大人小孩服飾、背包都有超多款式選擇。(記者黃筱晴／攝影)
大人小孩服飾、背包都有超多款式選擇。(記者黃筱晴／攝影)

會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)
會場限定商品搶先看。(記者黃筱晴／攝影)

夜光系列服飾商品。。(記者黃筱晴／攝影)
夜光系列服飾商品。。(記者黃筱晴／攝影)

主題徽章。(記者黃筱晴／攝影)
主題徽章。(記者黃筱晴／攝影)

精華 FAQ

  • 本次快閃店設在舊金山Moscone Center，配合2026年寶可夢世界錦標賽與PokémonXP活動，即日起至8月30日開放，僅限現場親訪的訓練家購買限定商品。

  • 店內主打3大系列，包括結合舊金山地標的城市限定系列、以大會官方視覺打造的2026世錦賽系列，以及帶有未來科幻風格的PokémonXP系列，皆具收藏價值。

  • 話題焦點包含4款現場專屬絨毛玩偶、限購1盒的菁英訓練家禮盒、TCG卡套與牌墊等配件，以及樂高與Polaroid聯名商品，部分還開放試玩試拍。

金門大橋 舊金山

上一則

做番茄糊免調理機 達人傳授「磨泥免去皮」妙招：丟冷凍就好

延伸閱讀

寶可夢世錦賽28日舊金山登場 吸引5萬粉絲齊聚

寶可夢世錦賽28日舊金山登場 吸引5萬粉絲齊聚
穿寶可夢裝逛Krispy Kreme免費吃甜甜圈 大小「訓練家」湧現

穿寶可夢裝逛Krispy Kreme免費吃甜甜圈 大小「訓練家」湧現
寶可夢慶30周年 攜手知名甜甜圈品牌推限量特別版

寶可夢慶30周年 攜手知名甜甜圈品牌推限量特別版
市長話金山／將辦2大賽事 舊金山成「體育之都」

市長話金山／將辦2大賽事 舊金山成「體育之都」

熱門新聞

加州華人在自家後院種菜大豐收。番茄示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Ralph ）

加州華人後院搭4座菜床大豐收 蔬果多到吃不完、還得分送鄰居

2026-08-22 19:55
除非確定生魚曾以正確溫度儲存，否則最好避免食用。（取自123RF）

10種食物不該在郵輪吃 專家：但多數人還是會吃

2026-08-21 16:38
美國國債突破40兆元，幾乎每個人都要為此增加負擔。(新華社)

國債全民埋單 退休族月減700元福利

2026-08-21 21:48
福特Escape即將停產。（美聯社）

有機會撿便宜…5款車明年停產 權威汽車指南：值得關注

2026-08-20 18:45
維吉尼亞州華盛頓與李大學財務補助最慷慨。（美聯社檔案照）

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

2026-08-24 13:27
示意圖。（取自123RF）

70歲伴侶都領社安補助金 婚後每月福利少近500元

2026-08-22 16:45

超人氣

更多 >
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了
陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止

陳幸妤吐1金句「記者全沉默」 網心疼：彷彿時間靜止
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕