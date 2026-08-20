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有機會撿便宜…5款車明年停產 值得關注

有機會撿便宜…5款車明年停產 權威汽車指南：值得關注

編譯周靜芝/即時報導
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福特Escape即將停產。（美聯社）
福特Escape即將停產。（美聯社）

每年都有少數車款停產，對購車者來說，這些停產消息很少成為新聞焦點；但若知道該去哪裡找，就有機會以較低價格買到生命周期已近尾聲的車款。

美聯社報導，經銷商會想清空停產車型的庫存，這正是討價還價的好機會；此外，這些折扣車款在多年後，也可能成為有價值的經典車款。權威汽車指南Edmunds的專家列出以下5款最值得關注、將於2026年後停產的車型，所有價格均已包含目的地運費。

1. 福特（Ford）Escape

歷經25年與四代更迭，Escape即將退場。這款福特小型SUV雖未能完全與現代Tucson與豐田RAV4等主要對手匹敵，但仍具備足夠的優點值得考慮，尤其是若能以折扣價購得。

Escape擁有舒適的座椅、平穩的行駛品質以及易於操控的介面。此外，還提供兩種動力系統選擇，有助節省油費：混合動力車型，國家環境保護局（EPA）估算綜合油耗為39英里/加侖；另一款插電式混合動力車型，在切換至汽油引擎前，純電行駛里程可達37英里。

2026年款Escape售價：3萬1845元起。

2. 福斯（Volkswagen）ID.4

ID.4於2021年上市時，是首批挑戰特斯拉Model Y的電動SUV之一。其充裕的續航里程與豐富的標準配備，使其成為一款值得選購的電動車；但隨著時間推移，ID.4不僅被現代Ioniq 5等競爭對手超越，更在價格上被雪佛蘭Equinox EV 等更便宜車款壓制。

然而，2026年款ID.4仍具有相當大的吸引力；根據Edmunds對交易數據的分析，可能能以比建議售價低約1萬元的價格購入。若想以最划算價格入手2026年款ID.4，建議選擇標配後輪驅動的Pro車款；該車配備豐富，包含前座加熱功能、無線充電、12.9吋觸控螢幕以及多項駕駛輔助功能。

2026年款ID.4售價：4萬6570元起。

3. 捷豹（Jaguar）F-Pace

若夢想擁有一輛全新的捷豹，那麼2026年F-Pace便是購得燃油版車型的最後機會，因為該公司正轉型為全電動超豪華品牌。F-Pace是捷豹內燃機時代僅存的車型，且不會推出後續車款。

儘管F-Pace在過去10年未曾改款，但依然擁有迷人的外觀、強勁的選配引擎以及優異的操控表現。這款捷豹雖無法與較新的小型豪華SUV相抗衡，但若價格優惠，仍具吸引力。作為未來潛在的經典車款，不妨關注以性能為導向的SVR 575特別版，它搭載了567馬力的強勁V8引擎。

2026年款F-Pace售價：5萬8375元起。

4. 豐田（Toyota）GR Supra

GR Supra是豐田的旗艦跑車，也是1990年代經典車款Supra的繼任者；歷經七年的生產周期，2026年將是最後一年。與前代車型一樣，GR Supra搭載382馬力的強勁引擎，提供迷人的駕駛體驗，並可選配手排變速箱；流線型的外觀，至今仍是路上最易辨識的車型之一。

GR Supra的停產未必是因為銷售不佳。豐田當初是透過與BMW的合作生產此車款，而BMW則銷售同類的Z4敞篷跑車；隨著Z4停產，Supra便無法繼續生產。雖然Supra的後繼車款可能正研發中，但GR Supra絕對有資格被視為未來的經典車款。

2026年款GR Supra售價：5萬9595元起。

5. 特斯拉（Tesla）Model S

作為最早量產的電動車之一，Model S永遠在汽車史上佔有一席之地。然而，2026年款將是其最後一代車型。Model S因長期生產，使其在豪華電動車領域稍顯過時，但它仍是一款空間寬敞的電動轎車，非常適合日常駕駛與長途旅行。

入門款Model S配備四輪驅動系統，EPA預估續航里程為410英里，動力表現可在3.1秒內完成0至60英里/小時的加速。相較於競爭對手，選擇Model S的另一大理由在於特斯拉的「全自動駕駛」功能，必要時能在多數道路上自動駕駛。特斯拉已不再透過官網銷售全新Model S轎車，但仍有二手車可供選購。

2026年款Model S二手車售價：約11萬元起。

精華 FAQ

  • 因為經銷商通常會急著清庫存，購車者更容易談到折扣價；而且部分停產車款多年後還可能因稀有性，成為具收藏價值的經典車。

  • 分別是Ford Escape、Volkswagen ID.4、Jaguar F-Pace、Toyota GR Supra，以及Tesla Model S；文章指出它們多在性能、配備或市場地位上仍有看點。

  • 文中認為F-Pace的SVR 575特別版、GR Supra，以及具有電動車歷史地位的Model S，都有機會因停產而提升收藏吸引力，適合想撿便宜又看重保值的人。

特斯拉 豐田

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