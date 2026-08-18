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辣椒油弄髒新買的地毯 她親眼見證這瓶去污劑神奇功效

編譯周靜芝/即時報導
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清潔地毯示意圖。（取自123RF）
清潔地毯示意圖。（取自123RF）

哈芬登郵報（HuffPost）撰稿人尤瑞貝（Lourdes Avila Uribe）表示，當她把一罐辣椒油打翻在新買的廚房地毯上時，她以為這塊地毯沒救了，幸運的是，當時她的媽媽立刻衝去目標百貨Target）買了一瓶Folex清潔劑；令她驚訝的是，隔天那塊地毯便恢復如新。

Folex是款水性多用途去污劑，配方不含刺激性化學物質，無需清洗即可見效。使用時只需將清潔劑噴灑在污漬上，再用乾淨的布稍用力擦拭即可；對父母、寵物主、粗心容易闖禍者，甚至喜歡辦派對的人都是必備物品，因為永遠不知何時會發生飲料或紅酒潑灑的意外。

尤瑞貝說，在辣椒油灑出後，她立刻在污漬上撒了嬰兒爽身粉，試圖盡可能吸收油漬；在讓爽身粉靜置一陣子並用吸塵器吸除後，情況似乎好些，她和媽媽立刻對有油污的地方進行噴灑與擦拭。

第一次處理後差異顯而易見，讓她們對地毯能否挽救重抱希望。第二次，她們決定讓清潔劑在污漬上靜置約10分鐘，再用新的抹布繼續擦拭；令她們大為驚訝的是，經過另外5分鐘的強力刷洗後，污漬幾乎消失無蹤。

她們最後又噴灑一次，讓地毯徹底浸透，並在靜置15分鐘後更用力刷洗。尤瑞貝說，過程中雖有些縫線與布料鬆脫，但這一切都是值得的，這塊廚房地毯儼然煥然一新。

從那之後，尤瑞貝說，她也將這款噴霧用於其他較不嚴重的污漬，例如她兒子衣服上的小塊食物渣，或是他踩在沙發靠墊上的泥土；這些都能迅速且輕鬆地清除，最棒的是，不會留下任何氣味。而Folex既不會刺激幼兒皮膚，也不會讓人頭痛，更能安心使用。

尤瑞貝指出，這是她至今用過最快、最有效的去污劑，且不僅她對Folex如此稱讚，亞馬遜網站購物者平均給予4.6星的評價，也值得買一、兩瓶來試試看。

精華 FAQ

  • 她不小心把一罐辣椒油打翻在新買的廚房地毯上，當下以為地毯已經沒救了，情況看起來相當棘手。

  • 先撒嬰兒爽身粉吸收油漬，再用吸塵器清理，接著噴灑Folex並擦拭、靜置與反覆刷洗，最後幾乎把污漬完全去除。

  • 因為它能迅速去除油污、食物渣和泥土等多種髒污，使用方便、幾乎沒味道，也不太刺激皮膚，效果讓她非常驚訝。

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