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在美網購蔬果選Amazon還是Weee？ 華人曝各有優勢

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在美華人討論買菜時會選擇Amazon(圖)、亞洲生鮮平台Weee!、其他超市配送...
在美華人討論買菜時會選擇Amazon(圖)、亞洲生鮮平台Weee!、其他超市配送，還是親自到店挑選。示意圖。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

在美華人討論Amazon與Weee!買菜優劣，認為前者適合臨時補貨與快速配送，後者則在亞洲食材、火鍋料與調味品上更具不可取代性。

美國生鮮配送服務日益普及，華人買菜也有更多選擇。一名華人網友「美國生活Lab」近日在小紅書發文表示Amazon過去多以紙巾、充電線及洗衣精等日用品為主，如今香蕉、牛奶、酪梨及肉類等生鮮也愈來愈容易買到，並稱其當日配送服務已擴展至全美超過2300個城市及城鎮。貼文因此詢問在美華人，買菜時會選擇Amazon、亞洲生鮮平台Weee!、其他超市配送，還是親自到店挑選。

「美國生活Lab」認為，Amazon的主要優勢是配送速度快、商品種類多，消費者也能將日用品與食材放在同一筆訂單中。若家中臨時缺少牛奶、香蕉或雞蛋，不必特地開車前往超市，直接下單更加方便。不過，也有留言指出，部分非華人聚居區尚未開放相關生鮮服務，各地實際配送範圍與體驗仍有差異。

相較之下，「美國生活Lab」形容Weee!更像線上亞洲超市，火鍋料、中國蔬菜、亞洲調味料、冷凍食品及熟悉零食的選擇較完整。若只是補充一般生鮮，未來可能更常使用Amazon；但想吃火鍋、包餃子或採買亞洲食材時，第一反應仍是打開Weee!。因此，兩個平台服務內容雖有重疊，實際需求與定位並不完全相同。

多數留言也認同兩者「各有千秋」，難以互相取代。有人認為Amazon生鮮較新鮮，可作為主要採買平台，再以Weee!補充亞洲食品；也有人稱Weee!隔日送達已相當方便。另有網友選擇Amazon、Weee!、Instacart及實體超市交替使用，視商品、價格與當下便利性決定，直言答案是「以上皆是」。

不過，部分網友認為Amazon價格未必便宜，也有人對Weee!的送貨位置及個資處理提出疑慮，聲稱使用後曾接到陌生聯絡或遇到帳號安全問題，但相關說法僅為個人經驗，尚無法由貼文確認原因。

整體討論顯示，在美華人選擇買菜平台時，除了配送速度，也會比較食材種類、新鮮度、價格、服務範圍及隱私安全；Amazon適合臨時補貨，Weee!則憑亞洲商品種類維持不可取代性。

精華 FAQ

  • 多數人認為Amazon最大優勢是配送速度快、品項多，還能把日用品與食材一起下單。臨時缺牛奶、香蕉或雞蛋時，不必出門就能快速補齊。

  • Weee!更像線上亞洲超市，火鍋料、中國蔬菜、亞洲調味料、冷凍食品與零食較完整；Amazon則偏向一般生鮮與日用品整合，兩者定位並不相同。

  • 留言多認為兩者各有千秋，難以完全取代彼此。有人用Amazon當主要補貨平台，再用Weee!買亞洲食材，也有人依價格、便利性與配送範圍交替使用。

Amazon 華人 酪梨 小紅書

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