好市多熱門的烘焙必備材料 睽違兩年重新上架

好市多示意圖。（路透）

好市多 (Costco )自有品牌的科克蘭 (Kirkland Signature)半甜巧克力豆(Semi-Sweet Chocolate Chips)可說是烘焙必備材料，深受顧客喜愛，睽違兩年後終於重新回到貨架，讓一直等待它回歸的消費者欣喜不已。

福斯報導，這款熱門巧克力豆在2024年7月下架，當時可可價格上漲，好市多的售價難以維持競爭力。下架後，好市多改賣雀巢Toll House巧克力豆取代，但部分顧客表示不滿這項更換，甚至拒絕購買雀巢的巧克力豆。

最近，好市多會員開始在各家賣場看到科克蘭巧克力豆熟悉的紅色包裝，也引發消費者在網路上的熱烈反應。Reddit論壇的網友紛紛表示：「這真是最棒的消息！我上周才去我們這間賣場，當時還沒有庫存，但我剛剛查看APP，現在已經有貨了！」、「昨天在康乃狄克州米爾福德(Milford, CT)的好市多看到它們了。太興奮了！」、「沒錯！烘焙愛好者歡呼吧！」、「對經常在家烘焙的我來說，這是個好消息。」

有網友表示，這次回歸的時機恰到好處，因為上一包科克蘭巧克力豆已經快吃完了，「喔，太棒了！我一直省著最後那一包用(我拒絕購買雀巢的產品)，現在真的超級期待！時機也太完美了，我真的開始擔心手上這包快用完了怎麼辦。」另一網友表示去年聖誕節不得不花大錢買Ghirardelli巧克力豆。其他的都很糟，尤其是雀巢的。」

根據好市多網站資訊，科克蘭的紅色包裝4.5磅半甜巧克力豆目前也可以在線上購買，售價依地點而異，從11.99元到接近14元不等，比數年前的價格有所上漲。一名Reddit用戶分享了2021年的照片，當時同款巧克力豆售價為7.99元。即使價格上漲，科克蘭的價格仍低於雀巢的巧克力豆，後者4.5磅裝的售價目前為16.99元。

目前還不清楚科克蘭巧克力豆重新回到賣場後，好市多是否會逐步停售雀巢巧克力豆，還是會繼續同時販售兩種產品。此外，藍色包裝(51%可可、成分素食友善)的科克蘭巧克力豆目前是否會繼續販售，也尚不清楚。