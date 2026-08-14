我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「油價4元沒關係」川普：永不會為伊朗戰爭道歉

印尼規模7.7地震 已發海嘯預警

好市多熱門的烘焙必備材料 睽違兩年重新上架

編譯廖振堯／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多示意圖。（路透）
好市多示意圖。（路透）

好市多(Costco)自有品牌的科克蘭(Kirkland Signature)半甜巧克力豆(Semi-Sweet Chocolate Chips)可說是烘焙必備材料，深受顧客喜愛，睽違兩年後終於重新回到貨架，讓一直等待它回歸的消費者欣喜不已。

福斯報導，這款熱門巧克力豆在2024年7月下架，當時可可價格上漲，好市多的售價難以維持競爭力。下架後，好市多改賣雀巢Toll House巧克力豆取代，但部分顧客表示不滿這項更換，甚至拒絕購買雀巢的巧克力豆。

最近，好市多會員開始在各家賣場看到科克蘭巧克力豆熟悉的紅色包裝，也引發消費者在網路上的熱烈反應。Reddit論壇的網友紛紛表示：「這真是最棒的消息！我上周才去我們這間賣場，當時還沒有庫存，但我剛剛查看APP，現在已經有貨了！」、「昨天在康乃狄克州米爾福德(Milford, CT)的好市多看到它們了。太興奮了！」、「沒錯！烘焙愛好者歡呼吧！」、「對經常在家烘焙的我來說，這是個好消息。」

有網友表示，這次回歸的時機恰到好處，因為上一包科克蘭巧克力豆已經快吃完了，「喔，太棒了！我一直省著最後那一包用(我拒絕購買雀巢的產品)，現在真的超級期待！時機也太完美了，我真的開始擔心手上這包快用完了怎麼辦。」另一網友表示去年聖誕節不得不花大錢買Ghirardelli巧克力豆。其他的都很糟，尤其是雀巢的。」

根據好市多網站資訊，科克蘭的紅色包裝4.5磅半甜巧克力豆目前也可以在線上購買，售價依地點而異，從11.99元到接近14元不等，比數年前的價格有所上漲。一名Reddit用戶分享了2021年的照片，當時同款巧克力豆售價為7.99元。即使價格上漲，科克蘭的價格仍低於雀巢的巧克力豆，後者4.5磅裝的售價目前為16.99元。

目前還不清楚科克蘭巧克力豆重新回到賣場後，好市多是否會逐步停售雀巢巧克力豆，還是會繼續同時販售兩種產品。此外，藍色包裝(51%可可、成分素食友善)的科克蘭巧克力豆目前是否會繼續販售，也尚不清楚。

精華 FAQ

  • 這款商品先前因可可價格上漲而下架，讓好市多難以維持原本售價與競爭力。近期成本與供貨狀況改善後，商品才重新出現在部分賣場與線上通路。

  • 不少會員對替代商品並不買單，認為雀巢巧克力豆口感或使用體驗不如科克蘭版本，因此有人直接拒買，並在網路上表達對原商品回歸的強烈期待。

  • 目前4.5磅裝線上售價約為11.99元到接近14元，雖高於2021年的7.99元，但仍低於雀巢同規格16.99元；至於是否會全面取代雀巢，仍未確定。

好市多 Costco 科克蘭

上一則

喜愛外出用餐 這9個城市是退休理想地點

下一則

一筆近萬元醫療帳單 提醒郵輪旅客注意5件事

延伸閱讀

好市多美食廣場3元新甜品 粉絲讚：購物後完美句點

好市多美食廣場3元新甜品 粉絲讚：購物後完美句點
好市多8月推出10新食品 快將冰箱、儲藏室騰出空間

好市多8月推出10新食品 快將冰箱、儲藏室騰出空間
好市多7款美食新上架 雙烤可頌搶手

好市多7款美食新上架 雙烤可頌搶手
堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」

堅果、橄欖油…主廚推薦好市多7大好貨「閉眼入」

熱門新聞

商務艙示意圖。(路透)

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

2026-08-11 15:55
倉儲式賣場好市多（Costco）。（美聯社）

好市多8月推出10新食品 快將冰箱、儲藏室騰出空間

2026-08-07 09:08
亞利桑納州斯科茨代爾（Scottsdale）。Image by ParsonsVillas from Pixabay

全美最幸福20城市 加州4上榜、紐約州掛零

2026-08-09 12:36
準備入住的房客和櫃台人員交談。(美聯社)

退房通知旅館櫃檯 這一「小舉動」為何很重要

2026-08-07 11:25
示意圖。（取自123RF）

手足繼承房產 拖延容易傷感情 賣屋要挑時機

2026-08-11 13:09
Five Guys漢堡店。(路透資料照)

享受Five Guys漢堡升級版 點餐只需說這3個字

2026-08-08 12:36

超人氣

更多 >
年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視

年歲漸長仍保有好氣質 4生肖女人緣佳、魅力讓人難以忽視
杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲

杜拜不再是全球最繁忙國際機場 新龍頭在亞洲
好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等

好市多披薩別傻傻照菜單點 內行揭5招更酥脆還免久等
女星溫明娜用「一根湯匙」 秒速剝好水煮蛋殼不留碎屑

女星溫明娜用「一根湯匙」 秒速剝好水煮蛋殼不留碎屑
白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級