Trader Joe's本月這10款新品 粉絲開搶

Trader Joe’s商店。（本報檔案照）

從新款冷萃咖啡到充滿夏日香氣的家居用品，家居生活網站Martha Stewart報導，人氣連鎖超市Trader Joe's在8月新一波上架商品，其中部分僅販售至月底，粉絲紛紛趕在商品售罄前搶購熱門好物。

1. 椰香冷萃咖啡濃縮液（Coconut Cold Brew Coffee Concentrate）

這款商品將濃郁、滑順的椰子風味冷萃咖啡以2:1比例濃縮而成，讓早晨能快速便捷地沖調。只需將一份濃縮液與兩份水混合，攪拌均勻即可享用。一瓶可沖泡8杯12盎司的咖啡。

2. 德特里諾小番茄烤蒜義麵醬（Caro Sugo Datterino Cherry Tomatoes & Roasted Garlic Pasta Sauce）

這款限時供應的醬料，將小番茄與烤大蒜、羅勒、海鹽及洋蔥完美結合，呈現出鮮明風味，適合搭配各種義大利 麵；也可用於千層麵、自製披薩，或當作沾醬享用。

3. 沙丁魚造型海鹽牛奶 巧克力（Milk Chocolate Sardines With Sea Salt）

為向廣受歡迎的魚罐頭致敬，Trader Joe’s特別打造了這款沙丁魚造型的巧克力，並加入些許海鹽。每顆巧克力均以錫箔紙獨立包裝，放入圖案可愛的紙盒中，外觀類似復古風格的沙丁魚罐頭。

4. 芒果百香果水果軟糖（Mango & Passion Fruit Squares）

這款熱帶風味點心，由甜蜜多汁的芒果與酸爽開胃的百香果混合製成；在加入糖調味後，經乾燥處理直至呈富嚼勁、類似軟糖的質地，切割成一口大小方塊，並以獨立包裝，方便隨時享用。

5. 熱帶風味護唇膏2入組（Tropical Flavored Lip Butter Balm Duo）

這組護唇膏包含甜美的蜂蜜番石榴與鹽味芒果兩種熱帶風味。每支護唇膏均添加了玻尿酸鈉有助補充水分，並富含椰子油、乳木果油與木魯星果棕脂（murumuru seed butter），有助鎖住水分。

6. 芭樂塔餅乾（Guava Tartelette Cookies）

這款季節性甜點將香酥鬆脆的餅皮與滑順的芭樂餡完美結合，是外出時的絕佳水果點心。

7. 帕洛瑪經典龍舌蘭雞尾酒（Everything But The Bartender Paloma）

這款即飲雞尾酒融合了龍舌蘭酒、龍舌蘭糖漿，以及紅葡萄柚與萊姆汁濃縮液。4入裝方便攜帶，適合帶往海灘或夏末戶外燒烤聚會。

8. 巴布亞新幾內亞精品咖啡豆（Papua New Guinea Small Lot Coffee）

這款限量版巴布亞新幾內亞咖啡豆散發著杏仁、莓果和阿薩伊果（açai）的馥郁香氣，並帶有鳳梨、紅糖與蜂蜜等不同層次風味。

9. 野莓起司蛋糕冰淇淋（Wildberry Cheesecake Ice Cream）

除了香甜奶油為基底外，這款冰淇淋還由藍莓、接骨木莓汁濃縮液，以及覆盆子、草莓和黑莓果泥混合攪拌成漩渦狀花紋，並點綴著起司蛋糕碎塊。一品脫裝的該商品為限時販售。

10. 海灘日香氛蠟燭（Beach Day Scented Candle）

這款蠟燭融合海鹽、佛手柑、鈴蘭與檀香的香氣，讓人彷彿置身海濱度過美好的一天。這款附蓋、限量且季節限定的香氛蠟燭，帶來極致的居家度假體驗。