這款粉紅色牙膏 去除頑固牙漬又能讓口氣清新

Euthymol粉紅美白牙膏。圖取自Amazon.com

對我們許多人來說，一天是從一杯咖啡或茶開始，晚上則是偶爾會喝點汽水或紅酒，而這些習慣日積月累，會讓我們的笑容逐漸黯淡。但一款承諾不到一周就能顯著提亮牙齒的經典配方，卻擁有一批忠實粉絲，能輕鬆融入日常護理，幫助人們在兩次看牙醫之間保持亮白笑容。這款非凡的粉紅美白牙膏來自19世紀的英國牙科品牌Euthymol，現在則是隸屬於韓國品牌LG，且正迅速成為該品牌最具代表性的產品之一。包裝採用時尚的全可回收鋁管，復古的設計靈感源自於品牌125餘年的悠久歷史。

這款牙膏售價13元，容量3.7盎司，配方溫和。它含有1000ppm的氟化物，能夠強化琺瑯質，幫助預防蛀牙；同時還含有六偏磷酸鈉，可以從源頭上防止導致牙漬的顆粒物附著在琺瑯質上。此外，配方中還含有拋光成分有助於在刷牙時去除牙菌斑和牙齒表面的變色的水合二氧化矽。在這些成分的作用下，不僅能提亮牙齒，還能帶來持久清新、如同剛清潔過般的感受，這也是這款牙膏深受使用者喜愛的原因。一位評論者甚至將其效果形容為「烤箱清潔」等級的口腔清潔。

Euthymol非凡粉紅美白牙膏的獨特之處在於其非凡的感官體驗。與大多數美白牙膏的亮白色不同，這款牙膏呈現大膽的泡泡糖粉紅色，評論者稱其薄荷味中略帶藥草香，刷牙後能帶來明顯的深層清潔感。配方安全，適合每日使用，品牌建議每天刷牙兩次，每次至少兩分鐘，以達到最佳效果。

許多用戶稱讚這款牙膏能清新口氣，無需使用刺激性強的美白產品就能顯著提亮牙齒，有效去除頑固咖啡漬。甚至有人表示使用一天後就能看到明顯效果。光是在亞馬遜平台上，這款牙膏就累積了近2500條評論，平均評分高達4.2顆星。