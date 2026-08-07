好市多8月推出10新食品 快將冰箱、儲藏室騰出空間

倉儲式賣場好市多（Costco）。（美聯社）

前往倉儲式賣場好市多 （Costco ）購物，走進去時本打算買些紙巾，離開時卻往往推著滿滿一車的日本燒烤醬、果乾、一打冰淇淋三明治；而8月上架的這10項最新商品，從方便的冷凍即食餐、飲品，到家庭裝零食，讓人更難堅持那份原本擬好的購物清單，現在就在購物前先將冷凍庫與儲藏室騰出空間。

1. Deep Indian Kitchen奶油雞肉卡蒂街頭捲餅（Butter Chicken Kati Street Wraps）

Deep Indian Kitchen為好市多推出的最新商品，將印度街頭美食的風味帶入冷凍食品區。每份以手工製作的酥油餅為基底，再加入以濃郁奶油番茄 雞肉醬慢燉而成的雞肉絲。一位Reddit網友表示，這大概是他吃過最棒的微波即食冷凍捲餅之一。在中西部地區門市，六份裝售價15.99元。

2. Bachan's日本燒烤醬綜合組

Bachan's日本燒烤醬早有大群忠實粉絲，而新推出的好市多綜合組，提供了三種不同醬汁，包含「甜蜂蜜」、「甜鳳梨」與「烤大蒜」三種不同層次的風味。一位Reddit網友說，他在日本長大，由於對美國製作的現成亞洲醬料有太多糟糕的經驗，所以看到Bachans（日語意為「奶奶」）這個品牌時，亦心存疑慮；結果不僅讓他驚豔，甚至還有無麩質版本，連妻子也能食用，現在家中冰箱裡總備有一瓶。這組三瓶裝在中西部地區門市售價為16.49元。

3. Solely莓果風味水果乾組合包

Solely的水果乾證明，零食的成分表無需像好市多的收據一樣長。這款全美販售的綜合包含芒果覆盆子與芒果藍莓兩種口味的水果乾，每種僅使用兩種成分製成。水果乾不含添加糖、防腐劑或人工成分，適合放入便當盒或手提包中，作為外出時方便又健康的零食。16 片裝售價16.99元。

4. Langers有機氣泡檸檬汁綜合組

Langers自1960年起便開始製作果汁，新推出的氣泡檸檬汁綜合組，將產品作成符合好市多規格的包裝。這款通過農業部有機認證的綜合口味果汁，包含原味檸檬汁、芒果檸檬汁，以及石榴檸檬汁。這些飲品的氣泡不會蓋過水果的原味。在西北、東南及德州地區的門市，以及好市多商業中心，可找到這款24罐裝綜合組。

5. 思念（Synear）紅油豬肉雲吞

思念食品美國廠生產的紅油豬肉雲吞，將細緻的雲吞皮與多達68%豬肉的內餡完美結合；獨立包裝的辣油讓餐桌上的每位食客都能依個人喜好調整辣度。四人份餐點，每份含有12克蛋白質，且僅6分鐘即可烹調完成。該產品現於阿拉巴馬州、佛羅里達州、喬治亞州、密西西比州、北卡羅來納州、南卡羅來納州及田納西州的82家好市多門市陸續上架；每袋31.47盎司（約52顆），售價14.99元。

6. Fly By Jing辣椒脆麵

Fly By Jing的辣椒脆麵在其他通路已兩度售罄，如今首度登陸好市多。這款日曬刀切麵採用類似酸麵糰的發酵法，賦予麵條獨特嚼勁，搭配招牌「四川辣椒脆」製成的濃郁刺鼻醬汁。每份含有12克蛋白質，烹煮時間不到6分鐘。此款麵食於8月3日登陸洛杉磯、橘郡及夏威夷，未來可能擴展至更多門市。8包麵條售價14.99元。

7. Mason Dixie雞肉堡

被譽為福來雞（Chick-fil-A）雞肉堡的平替品，Mason Dixie將速食店的雞肉堡改良為適合冷凍保存的產品。每份含11克蛋白質，加熱時間不到3分鐘，且不含防腐劑、人工添加物或抗生素。這款好市多獨家販售的雞肉堡將陸續在東北部、舊金山灣區及聖地牙哥上市。8份漢堡售價15.99元。

8. Amy's有機豆類、米飯與起司捲餅

Amy's這項長銷冷凍食品現推出好市多專屬包裝。採用農業部認證的有機食材製成，每份提供11克蛋白質與6克膳食纖維。這款全新8入裝產品，於六月先在舊金山灣區販售，並於7月擴展至德州。8個裝墨西哥捲餅售價14.99元。

9. That's It.草莓水果燕麥脆片

That's It.品牌透過「草莓水果燕麥脆片」，突破了經典水果能量棒的框架。這款燕麥片僅使用四種原料製成，每碗含16克蛋白質與7克來自水果的膳食纖維。可直接食用，作為無需冷藏的零食，適合通勤、公路旅行或午後點心。現在全美好市多各門市均可購買14盎司裝的包裝。

10. Nightingale餅乾怪獸（Cookie Monster）冰淇淋三明治

Nightingale的「餅乾怪獸冰淇淋三明治」重返東北地區的好市多，前一批商品在短短兩天內便銷售一空。12入裝將在紐約、新英格蘭地區、賓州、馬里蘭及維吉尼亞州等地上市，不妨趁夏天結束前趕快搶購。12個裝冰淇淋三明治售價 14.99元。