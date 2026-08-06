好市多美食廣場3元新甜品 粉絲讚：購物後完美句點

好市多（Costco）。（美聯社）

好市多 (Costco )這家倉儲式超市巨頭最新推出的美食廣場新品已經讓粉絲們瘋狂追捧。

好市多持續拓展其美食廣場的菜色，粉絲、美食部落客和網路吃播對其新品的熱情持續高漲。好市多在兩周前推出了新款麵包屑雞柳，讓粉絲們紛紛稱讚它是Chick-fil-A的平價替代品。

但這款最新推出的甜點，卻讓顧客們紛紛大喊：「我得立刻回去買！」

這款售價2.99元的香草餅乾碎聖代(Vanilla Cookie Crunch Sundae)，甜蜜爆棚，被粉絲們譽為購物後「完美」的收尾之作。這款令人垂涎的甜點，以好市多的招牌香草軟冰淇淋為基礎，淋上巧克力醬，再撒上奧利奧餅乾碎。

這是好市多在之前推出的一些價格親民、廣受歡迎的商品，例如1.5美元熱狗套餐上，最新推出的限量版商品。

這款售價3元聖代冰淇淋的推出，正值好市多近期加強降價之際。好市多先前已大幅下調了Kirkland Signature旗下熱門商品的價格，包括脆皮雞翅、牛奶 巧克力杏仁、高爾夫球和特大號床單。

一位用戶評論道：「真希望他們能重新推出無脂酸奶，而不是冰淇淋。」 但對於那些不計較卡路里的人來說，這款新品無疑能滿足他們的甜食慾望。

一位顧客甚至要跟Carvel說「再見」，稱這是「史上最好吃的聖代」；其他顧客則擔心菜單會進行調整。 「如果他們為了這個把草莓酥餅也撤掉，我就要暴動了！」一位憂心忡忡的顧客威脅道。

好市多一直在大力推廣其軟冰淇淋，推出了限量版聖代和深受顧客喜愛的配料，例如crumbled churros或備受追捧的季節限定草莓蛋糕聖代(Strawberry Shortcake Sundae)。

老顧客們對這款新聖代也表示滿意，只要它不取代他們最愛的口味。 「如果他們為了這個把草莓酥餅換成其他口味，我就要暴動了！」一位用戶寫道。其他顧客則懷念他們最初的最愛，薄荷巧克力軟冰淇淋：「如果他們還有薄荷軟冰淇淋，這款聖代就完美了。」

就像好市多其他的美食廣場冰淇淋甜點，例如帕瑪森起司椒鹽脆餅(parmesean pretzel)和手工冰淇淋棒一樣，這款聖代很可能也只是限時供應。