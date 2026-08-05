這款冷凍雞塊 每份價格僅及「福來雞」三分之一

速食連鎖品牌福來雞(Chick-fil-A)。美聯社

食譜 網站Simply Recipes撰稿人沃克（Clay Walker）表示，他光顧連鎖速食店福來雞（Chick-fil-A）超過二十年，但最近這家店的表現令人失望；雖然它依然比多數速食店好得多，不過雞肉的口感卻變得平淡無奇。沃克說，社群媒體 上的熱議顯示，他並非唯一有這種感受的人，他在Reddit上的貼文有近200位網友留言；而抖音 （TikTok）用戶也抱怨連連，不止一人批評福來雞的雞肉口感硬而難咬。

由於這些缺點，沃克指出，他最近在想吃福來雞時，都改買在賣場常見的Just Bare冷凍雞肉。

Just Bare因仿製福來雞的產品而頗有名氣，它的「薄裹粉雞胸肉塊」（Lightly Breaded Chicken Breast Bites）普遍被認為是該連鎖店經典炸雞塊的平替版；甚至有人直言Just Bare更勝一籌。沃克說，他不得不承認，Just Bare確實是在家用餐最接近福來雞風味的選擇；不過，這絕非他偏好Just Bare的唯一原因。

為何不再光顧福來雞

沃克表示，在討論Just Bare前，他想先談談為何他不再經常光顧福來雞。他曾是多年的忠實粉絲，但轉折點出現在該連鎖店為了讓薯條保持更久的酥脆口感，而在薯條中添加豌豆澱粉之後。他說，他並非唯一認為豌豆澱粉會在原本完美的薯條上增添一層顆粒感的人；此外，他對福來雞的炸雞也有過不少失望的體驗。最近，他和其他網友對福來雞的炸雞都產生疑慮，有些雞塊口感怪異且太硬，有些則像橡膠般且太油膩。沃克指出，有一次，他咬了一口碳烤雞肉堡，發現肉多筋咬不動；後來又吃過一次有問題的雞塊，味道與口感都令他倒胃口，而Just Bare的任何產品，他至今尚未遇到這類問題。

為何Just Bare完勝福來雞

沃克說，他選擇Just Bare的主要原因有三：雞肉的品質、種類與價格。無論是用來快速製作漢堡的「薄裹粉原味雞胸肉排」，還是煎至金黃、可加入沙拉的「窯烤雞胸肉塊」，肉質都沒有奇怪的筋膜，且鮮嫩多汁。Just Bare的產品種類更是豐富，有炸雞塊（包括裹粉與烤製兩種），以及雞柳（包含辣味與原味）；該品牌甚至還有帶骨雞翅，這是福來雞目前尚未推出的品項。

沃克認為，整個Just Bare產品中最棒的是「辣味薄裹粉雞胸肉塊」，當想吃一頓簡單餐點或快速點心時，將它們放入氣炸鍋內加熱，就是完美的選擇。為了重現完整的餐廳體驗，他會搭配同樣用氣炸鍋烹調的Alexia脆皮調味薯條，以及Aldi推出的福來雞醬汁平替品。

雖然Just Bare的雞肉產品比一般冷凍雞塊稍貴，但價格仍比在速食店用餐划算。沃克表示，他在沃爾瑪（Walmart）購買一包24盎司的裹粉雞塊，價格約11元；而在當地的福來雞，一份8塊雞塊含稅價為5.7元。換算下來，每份Just Bare的成本約2元，僅是福來雞的近三分之一，這筆帳這麼看都很划算。