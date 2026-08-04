ALDI這款8元迷你風扇 夏日降溫好物

ALDI超市。(路透)

許多民眾面對高溫氣候普遍難以忍受，紛紛尋找各種避暑辦法，今年市面出現一款迷你桌上型風扇，輕巧方便攜帶，無論走到哪裡都有涼風可吹，成為個人降溫的最佳工具。

根據南方生活(Southern Living)網站報導，女作家蕾貝卡·瓊斯(Rebecca Jones)住家除了有塔式風扇與吊扇，增加微風吹拂，還在地下室安裝箱型風扇促進空氣流通，個人也隨身攜帶電池充電式風扇，每年夏季也關注市售風扇，希望找到更棒的降溫工具。

最近瓊斯在德系連鎖超市「奧樂齊」(ALDI )特惠網站看中一款風扇，決定前往ALDI實體店面瞧瞧，這款Ambiano迷你桌上型風扇，體積輕巧，無論放在辦公桌或是廚房、浴室的檯面上皆綽綽有餘，絕對是今夏小空間保持涼爽的理想之選。

這款迷你風扇有三種風速，可用附帶的USB線充電，運轉時間長達3小時，由於採無線設計，方便攜帶，有藍色、粉紅色和紫色三種顏色，讓消費者自行挑選喜歡的顏色和風速，而且售價僅8元，非常實惠，因此瓊斯當場買了兩個風扇，一個自己使用、一個當禮物送人。

瓊斯表示，這款迷你桌上型風扇無論在體育館、辦公室，或是任何需要微風吹拂的地方，都是個人降溫首選，即使入住狹小的宿舍，這款便利的風扇也可以有效提升空氣流通；尤其對運動迷而言，如果整個夏天都需要待在體育賽場裡，瓊斯建議一定要攜帶這款風扇，享受一夏清涼，另外瓊斯提醒大家，如果有意前往ALDI購買，必須把握時間，因為ALDI Finds每周特惠商品和優惠活動持續時間都不長。