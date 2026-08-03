這款騎乘式割草機 「消費者報告」說NG

騎乘式割草機。Image by AS Photography from Pixabay

品質不穩定、運轉聲音大、操控性不足，且客戶滿意度低於平均值。聽起來很令人沮喪？沒錯，這正是買了一台不良騎乘式割草機，最終面臨的結果。低品質的騎乘式割草機非但無法讓庭院工作更輕鬆，反而會將簡單的割草作業變成煩人的苦差事；更懊惱的是，這還是一筆昂貴的損失，畢竟它不便宜。雅虎 （Yahoo）新聞網站報導，若不希望錢打水漂，最好避開CRAFTSMAN T110割草機，根據「消費者報告」（Consumer Reports, CR）的評測，在所有受測的騎乘式割草機中，這款產品分數最低。

據CR指出，CRAFTSMAN T110因齒輪系統問題導致操控性不佳，且缺乏高靠背座椅，讓割草過程略顯不舒適。CRAFTSMAN T110的噪音也相當大，無論是在操作者耳邊，或距離25英尺處進行噪音測試，表現都相當差。這款割草機的另一大缺點是，碎草與集草的表現都不佳，CR在這些項目中僅給它平均分數。此外，品質穩定性與使用者滿意度也很低。

CRAFTSMAN T110表現出色的項目，僅側向排草與修剪均勻度。然而，當花費近2200元時，與其關注個別優點，不如考量產品整體表現；畢竟騎乘式割草機能做的遠不止是割草，它還能除雪或播種。因此，購買前宜先做好功課，避開不可靠的品牌，可避免往後數年的挫折感與不必要的開銷。

買家對CRAFTSMAN T110割草機的評價

「消費者報告」的實驗室數據並非孤立存在。在家居裝潢賣場Lowe's網站上，買家評論也呈現出類似的情況，僅約三分之二的評論者表示會推薦這款產品。而電池問題在留言區佔了絕大篇幅，部分顧客反映，收到割草機時，電池完全沒電；同樣地，也有不少消費者表示收到的產品有零件生鏽、鑰匙遺失，以及使用手冊遭水浸損等問題。此外，也有人反映CRAFTSMAN T110在使用後不久便開始出現故障，且運作時車輪會晃動。

部分買家表示，為了確保草坪修剪得當，不得不對同一區域修剪兩次。不過，並非所有評論都是負面，在Lowe's網站約7000則評論中，CRAFTSMAN T110 的平均評分為3.8星，近53%買家給予滿分5星的評價。滿意的使用者常稱讚這款割草機配備多種割草寬度選擇，並搭載17.5馬力的引擎，轉向半徑僅18英吋。

也有使用者表示，它啟動順暢、割草整齊，且在草坪上的障礙物周圍操作起來相當靈活。然而，對於像CRAFTSMAN T110這樣價格不菲的割草機來說，反覆出現的初期使用與配送問題實在令人難以忽視。