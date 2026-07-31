我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若民主黨勝選 美國恐重演西班牙移民危機

黃崇仁辭世 扛過產業寒冬 為力積電寫下傳奇

造型奇特3D牙刷 使用者：勝過電動牙刷

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「Edel+White CleanCurl 3D」的牙刷。圖取自Amazon.c...
「Edel+White CleanCurl 3D」的牙刷。圖取自Amazon.com

刷過牙的人都知道，無論多麼努力刷，牙齒與牙齦之間的縫隙(gum line)與牙齒背面，這些始終是最難刷及最容易忽略的障礙，對於手沒那麼靈活的人，或牙齒容易敏感的人，日常刷牙真的很痛苦。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，一款由瑞士設計、外觀奇特的手動牙刷，近期在網路上掀起熱烈討論，許多使用者盛讚其帶來改變人生的清潔體驗，效果甚至超越電動牙刷。

這款名為「Edel+White CleanCurl 3D」的牙刷，中央為普通刷頭，兩側則配有向內彎曲的長刷毛(bristles)，形成獨特的橋狀結構。這種設計能同時包覆牙齒表面、緊貼牙齒與牙齦間的縫隙並深入牙齒背面，實現全方位立體清潔。使用者不僅能縮短刷牙時間，還能達到比傳統牙刷更徹底的效果。

儘管電動牙刷普及，但仍有局限性。電動牙刷雖靠震動清潔，使用者仍須手動旋轉刷頭才能刷到所有牙齒表面，對握力較弱或不習慣震動感的人並不方便。一名亞馬遜(Amazon)買家評價，「這款軟毛牙刷比我用過的任何電動牙刷都乾淨，較小的刷頭能深入更多死角，」它有符合人體工學(ergonomic)的握柄，也大幅提升使用的舒適度。

另外，CleanCurl採用能緩和衝擊力的柔軟刷毛，可避免刷牙過度用力造成傷害。牙醫指出，每天使用2次軟毛(soft-bristled)牙刷，清潔效果不亞於電動牙刷，且能保護牙齦。一名母親分享，她的兒子戴牙套(braces)，過去常因用力過猛導致牙齦出血，改用這款軟毛牙刷後，不僅不再出血，也能輕鬆清除牙菌斑(plaque)。

CleanCurl提供單支、3支與5支裝等規格，不僅適合雙手不靈活或戴牙套等特殊需求者，對於追求高效率清潔的一般消費者而言，也是極具吸引力的保健新選擇。

精華 FAQ

  • 因為它外觀特殊，中央加上兩側向內彎曲的長刷毛，能同時包覆牙面、貼近牙齦線並刷到牙背，許多使用者認為清潔感明顯優於一般牙刷。

  • 它採用橋狀刷頭與柔軟刷毛，讓刷毛可環繞牙齒表面並深入牙齒背面與牙齦邊緣，藉此提升死角清潔效率，也能減少刷牙時過度施力。

  • 它特別適合手部不靈活、牙齒敏感、戴牙套或不習慣電動牙刷震動的人；使用者回饋指出，軟毛與小刷頭能降低刺激，並更容易清除牙菌斑。

Amazon 瑞士

上一則

皺紋、黑眼圈與暗沉膚色？洩漏身體缺乏這一礦物質

延伸閱讀

王向誼綜合牙科專精種骨植牙齒列矯正等牙科治療暑假期間提供免費矯正檢查

王向誼綜合牙科專精種骨植牙齒列矯正等牙科治療暑假期間提供免費矯正檢查
關愛牙科 數位植牙結合全口重建技術

關愛牙科 數位植牙結合全口重建技術
牙齦反覆腫痛長膿包 根尖手術免拔牙 成功率近9成

牙齦反覆腫痛長膿包 根尖手術免拔牙 成功率近9成
爐灶隙縫凹槽難清理 用家中一常見小物就能解決

爐灶隙縫凹槽難清理 用家中一常見小物就能解決

熱門新聞

酪梨。Image by sandid from Pixabay

買回家的酪梨 食安專家：應立即清洗

2026-07-30 10:25
女子為了省錢搬進朋友家的衣帽間住。衣帽間示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Curtis Adams ）

房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢

2026-07-30 22:00
示意圖。Image by u_mevs2b9d3l from Pixabay

父債子還 哪些債務會繼承？

2026-07-27 09:08
郵輪公司會透過聘請內部保全人員，並採取其他預防措施來應對發生犯罪的可能性，以確保乘客安全。(路透)

郵輪沒警察 誰保護遊客安全？

2026-07-26 14:38
鮭魚。Image by Wow Phochiangrak from Pixabay

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

2026-07-24 10:24
美屬薩摩亞國家公園是美國最偏遠的國家公園之一，地處夏威夷西南方約2600英里處。圖：pixabay

美最偏遠國家公園 不收門票但需出示護照

2026-07-25 12:32

超人氣

更多 >
獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光

獨／南加華人遭綁架「行刑式」滅口 駭人細節曝光
房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢

房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢
獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意

獨╱綁架槍殺案 華男來自新疆 是大家庭做生意
錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了

錢沒意義？諾獎得主發起挑戰「10年內捐出1兆元」 馬斯克回應了
常大排長龍早茶店海港大酒樓 為何突然關門？

常大排長龍早茶店海港大酒樓 為何突然關門？