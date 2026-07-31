造型奇特3D牙刷 使用者：勝過電動牙刷

「Edel+White CleanCurl 3D」的牙刷。圖取自Amazon.com

刷過牙的人都知道，無論多麼努力刷，牙齒與牙齦之間的縫隙(gum line)與牙齒背面，這些始終是最難刷及最容易忽略的障礙，對於手沒那麼靈活的人，或牙齒容易敏感的人，日常刷牙真的很痛苦。

哈芬登郵報(HuffPost)報導，一款由瑞士 設計、外觀奇特的手動牙刷，近期在網路上掀起熱烈討論，許多使用者盛讚其帶來改變人生的清潔體驗，效果甚至超越電動牙刷。

這款名為「Edel+White CleanCurl 3D」的牙刷，中央為普通刷頭，兩側則配有向內彎曲的長刷毛(bristles)，形成獨特的橋狀結構。這種設計能同時包覆牙齒表面、緊貼牙齒與牙齦間的縫隙並深入牙齒背面，實現全方位立體清潔。使用者不僅能縮短刷牙時間，還能達到比傳統牙刷更徹底的效果。

儘管電動牙刷普及，但仍有局限性。電動牙刷雖靠震動清潔，使用者仍須手動旋轉刷頭才能刷到所有牙齒表面，對握力較弱或不習慣震動感的人並不方便。一名亞馬遜(Amazon )買家評價，「這款軟毛牙刷比我用過的任何電動牙刷都乾淨，較小的刷頭能深入更多死角，」它有符合人體工學(ergonomic)的握柄，也大幅提升使用的舒適度。

另外，CleanCurl採用能緩和衝擊力的柔軟刷毛，可避免刷牙過度用力造成傷害。牙醫指出，每天使用2次軟毛(soft-bristled)牙刷，清潔效果不亞於電動牙刷，且能保護牙齦。一名母親分享，她的兒子戴牙套(braces)，過去常因用力過猛導致牙齦出血，改用這款軟毛牙刷後，不僅不再出血，也能輕鬆清除牙菌斑(plaque)。

CleanCurl提供單支、3支與5支裝等規格，不僅適合雙手不靈活或戴牙套等特殊需求者，對於追求高效率清潔的一般消費者而言，也是極具吸引力的保健新選擇。