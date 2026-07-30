4.99元炒到數百元 Whole Foods聯名購物袋開賣即罄

全食超市(Whole Foods Market)。（美聯社）

喬氏超市(Trader Joe's)各種顏色帆布購物袋近年引發搶購風潮，全食超市(Whole Foods Market)29日推出與高檔罐頭海鮮品牌Fishwife聯手設計的限量造型購物袋，馬上被一大早就排隊等著開賣的消費者搶購一空，eBay網站則有賣家開出一組三個大、中、小購物袋合計500元另加10.80運費的價格。

全食超市新款購物袋有著Fishwife海鮮罐頭經典的鮮艷顏色與蔬菜、水果、人物、海灘等卡通圖樣，提袋上印有藍底白色的Whole Foods Market粗體字樣。小號(Micro)購物袋單價4.99元，中號(Mini)購物袋單價14.99元，大號(Large)購物袋單價24.99元。

全食超市28日透過臉書(Facebook)專頁發布新款購物袋即將推出的影片，附註：「明天將有令人興奮的東西。」影片裡三個不同尺寸的購物袋放在結帳櫃台輸送帶上。

某些網友在留言區回應表示，迫不及待想要入手。也有網友表示，24.99元的購物袋價格可見全食超市果然名不虛傳，印證了買菜要花掉「整張薪水支票」(Whole Paycheck)的封號。

全食超市生活方式與全方位商品行銷經理柯斯格羅夫(Megan Causgrove)對「好管家」雜誌(Good Housekeeping)說，找Fishwife合作不只是因為對方是一個有人氣的品牌，對彼此來說更是完美結合。

柯斯格羅夫說：「Fishwife自然而然成為我們的首選，我們對於永續採購、高品質產品有著共同承諾。」

Fishwife執行長兼共同創辦人米爾斯坦(Becca Millstein)表示，這項合作案歷經多年籌備及醞釀。

米爾斯坦說：「能夠成為全食超市第一個推出周邊商品聯名活動的品牌，我們感到無比榮幸。」

全食超市在美國有536家分店，加拿大、英國各有12間分店。

▲ 影片來源：Facebook＠Whole Foods Market（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.