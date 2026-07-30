夏天皮膚問體多 這款沐浴露含護膚抗菌成分

Truremedy Naturals沐浴露。圖取自Amazon.com

各種季節的天氣都為肌膚保養帶來不同挑戰，在溫暖潮濕的天氣，異味與皮膚真菌感染是需要留意的大問題；而足癬與股癬這類真菌感染，在較熱的月份更常見，此時身體更容易處於溫暖、潮濕且出汗的狀態。若不希望肌膚整個夏天都飽受搔癢與發炎之苦，有一款沐浴露，能治療皮疹、消除異味，並具備更多功效，這都要歸功於一項關鍵成分：茶樹油。

哈芬登郵報（HuffPost）報導，化妝品化學家已證實茶樹油具有抗菌和抗真菌特性。從使用者的評價來看，Truremedy Naturals茶樹與薄荷沐浴露不僅能洗淨身體，還能減輕發炎與消除身體痘痘，還能消除「幾乎令人作嘔」的異味、舒緩敏感肌膚，並改善真菌性皮疹。

Truremedy Naturals沐浴露能幫助有毛孔角化症、濕疹、牛皮癬、更年期及更年期前期等問題的消費者，也解決了接觸性皮膚炎、皮癬、足癬與股癬等暫時性的皮膚問題。一位評論者形容，這款沐浴露簡直像「奇蹟」，幾乎能解決皮膚上最糟糕部位所有討厭的問題。（與使用任何護膚產品一樣，在全身使用前務必進行局部測試）

除了茶樹油外，Truremedy Naturals沐浴露還含有其他具有清潔與舒緩功效的天然成分，如薄荷、蘆薈、尤加利、椰子油、荷荷巴油與橄欖油，讓肌膚水潤、消臭與舒緩。雖然它帶有清涼的薄荷醇氣味，但評論者表示，它不像某些茶樹產品那般氣味濃烈或帶有灼熱感，聞起來與用起來更像清涼的蘆薈沐浴露。

有助消除體味這一點，在夏天或出汗過多時尤其令人稱道。一位購物者說，這是唯一一款能一次洗淨腳臭的沐浴露，他之前用抗菌肥皂效果還不錯，但必須用指甲刷用力搓洗整隻腳約三次，才能消除異味；這款產品簡直太棒了，能明顯感受到雙腳有多乾淨舒適，不僅潔淨止癢，早上醒來時還能想著「雙腳感覺真舒服」。

這款沐浴露也獲得青少年認可，一位家長留言說，她女兒因為體味感到難為情，變得十分自卑，在學校甚至把雙腿交叉得緊緊的；儘管每天都洗澡並使用止汗劑等，但這款產品讓女兒不再自卑，因為它徹底消除了所有體味，包括腳臭，現在這已成為她最愛的沐浴露。

Truremedy Naturals沐浴露在超過5萬2000則評論中獲得平均4.5星好評。消費者可以單獨購買12盎司裝，或像許多使用者般選擇雙瓶組；一位評論者留言說，她甚至一瓶還沒用完，就又訂了雙瓶組。