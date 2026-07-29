麥當勞餐點縮水又挨轟 顧客：大小如玩具

麥當勞再次被指責「通膨式縮水」，因為有顧客聲稱，其一款經典飲料現在的大小看起來就跟玩具一樣。(美聯社)

麥當勞 再次被指責「通膨式縮水」，因為有顧客聲稱，其一款經典飲料現在的大小看起來就跟玩具一樣。

一名Reddit用戶分享了一張看似麥當勞小號的杯子放在標準飲水機紙杯旁邊的照片後，這家快餐巨頭很快的引發了新一波憤怒。

照片的配文只有簡單的一句「可憎的迷你可樂」，這位Reddit用戶還進一步形容這杯飲料「小得宛如只有玩偶用尺寸」。

他們還補充說，麥當勞的這杯汽水跟他們家廚房裡一個塑膠杯差不多大，更讓人無語的是，「這麼一杯頂針大小的飲料居然要1.91元」。

這篇貼文迅速吸引了數百條評論，許多人指責麥當勞悄悄縮水飲料容量，卻繼續提高顧客的消費。一位用戶開玩笑說：「這是給芭比用的兒童餐(Happy Meals)。」

另一位用戶寫道：「縮水式通膨又來了。」還有一些人質疑這個杯子的真實性，一位評論者問道：「這是真的嗎？我從來沒見過這麼小的杯子。」

還有一些用戶猜測，這種迷你杯可能是部分門市的試吃推廣活動，也有人認為可能是與麥當勞的超值套餐有關。

無論這種小杯子是否會成為全國標準，這張照片都再次引發了人們對「縮水通膨」的不滿。縮水通膨指得是產品尺寸縮小而價格卻保持不變甚至上漲的情況。

近年來，這種現象已成為讓消費者最不滿的現象之一，食品生產商和連鎖餐廳屢次被指責悄悄地動手腳，好讓顧客所花錢買到的東西變得更少。

麥當勞本身也因所謂的「縮水式通膨」而屢遭批評。

2026年稍早，不少社群媒體用戶抱怨漢堡、薯條和軟性飲料的分量明顯比他們記憶中的要小，還有人聲稱兒童餐的份量在這些年來也是一直在縮水。

該公司先前曾反駁這些說法，稱其許多核心菜單項目的份量幾十年來一直保持不變，儘管由於營運成本上升，菜單價格有所上漲。

隨著美國各地消費者不斷記錄超市貨架上商品尺寸縮水的情況，最新的輿論反彈也隨之而來。

2026年稍早，有好市多(Costco)的顧客聲稱，他們喜愛的幾款烘焙食品和雜貨的包裝，尺寸都變小了，這引發了人們對品牌商是否在縮減包裝尺寸而非直接提價的質疑。

這場爭論目前也蔓延到了餐飲業；有一位Reddit用戶在近期就分享了一張，五年前和2026年購買的Chick-fil-A豪華雞肉三明治的對比照片。雖然兩款三明治都含有生菜和番茄，但用戶指出，新版本看起來明顯更扁平，雞肉片也小得多。