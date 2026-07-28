露營或在家 讓這盞Olight Sphere聰明夜燈陪你度過溫馨時光

Olight Sphere聰明夜燈。圖取自Amazon.com

無論是旅行、露營還是在家放鬆，在亞馬遜 爆紅的Olight Sphere聰明夜燈（Olight Sphere Smart Night Light）能讓你的夏日行程更多彩繽紛；這款夜燈外型可愛、功能強大，有超過20種照明模式。

今日美國報（USA Today）報導，這款攜帶式球型燈擁有超過兩百則五星好評，還有「亞馬遜之選」（Amazon's Choice）的官方推薦標籤，有多達27種照明模式，從柔和到明亮的燈光都有，夜間照明不是問題。

Olight Sphere聰明夜燈有360度全方位照明，最亮可達75流明，應用程式控制功能包括調整燈光顏色、設定定時器，並可將燈光和音樂同步，體積小巧容易攜帶，可輕鬆握在手中或放到包包裡，夜燈有磁吸式設計，可吸附金屬表面，或使用隨附的黏性底座，防水防塵是IP56等級，並通過掉落測試，續航力很長，低亮度下可使用長達40小時。

許多顧客在亞馬遜上給這款夜燈極高評價，一名用戶說很好攜帶，他們露營時使用，搭配應用程式效果很好，另一名用戶說夜燈效果很棒，他們在帳棚裡辦藝術秀，燈光夠亮但不會太刺眼，各種顏色的燈光都很美。

另一名顧客說這夜燈是旅行良伴，飯店浴室裡的夜燈對他來說很重要，這款夜燈完美解決這問題，磁吸力很強勁，應用程式也很好用。