夏日示意圖。（取自123RF）

哈芬登郵報(HuffPost)撰稿人烏麗貝(Lourdes Avila Uribe)是為然體香劑的忠實使用者，雖然她通常會隨身攜帶一支旅行裝的體香劑，好方便補擦；但在某些特別黏膩的日子，即使這樣也不太管用。烏麗貝建議，這時就可以考慮Surface Deep的防體臭棉片；這款清潔棉片，不僅能完美幫你在平日保持清新，同時富含有助皮膚健康的滋養活性成分，並能殺死產生異味的細菌。

經過一個月的試用，這款清潔棉片的除異味效果，讓烏麗貝印象深刻，而起還幫助淡化了烏麗貝懷孕期間在腋下出現的黑斑，幫助烏麗貝的皮膚整體變得光滑，且比以前柔軟許多。

這款由皮膚科醫生研發的Surface Deep清潔棉片，旨在防止日常異味，同時溫和去除角質，讓肌膚更亮澤、更光滑、更舒緩；它富含能夠殺死引起異味的細菌，同時又不會破壞皮膚天然屏障的甘醇酸(glycolic acid)。

這款棉片同時還富含益生菌、金縷梅、迷迭香、尤加利和椰子萃取物，以及蘆薈和水楊酸，能夠軟化、保濕和舒緩肌膚，並採用可生物降解的植物材料製成。

這款清潔棉片的另一個優點，是它與普通的體香劑不同，不會留下白色的痕跡或黏膩感；只需用棉片輕輕擦拭幾下，就能讓你的皮膚變得像洗完澡一樣，乾淨清爽，且因為不含香料，使用者也無需擔心刺激或香水味。

有些使用者評論表示，他們用這款棉片代替了體香劑，但烏麗貝表示，它還可以是日常衛生習慣的完美補充；還有人說用它來擦青少年兒子的臭腳。

一罐售價不到30元，隨著天氣越變越熱，這款清潔棉片絕對值得一試；烏麗貝就因為它的除臭和的護膚功效，決定將這款產品當作日常生活的一部分；烏麗貝表示，她的腋下從來沒有像現在這樣光鮮亮麗、聞起來如此香甜。