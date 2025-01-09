好市多美食廣場Combo披薩回歸 2項改變讓粉絲不爽

好市多（Costco）門市。(美聯社)

大型量販店好市多 (Costco )讓科克蘭(Kirkland)招牌大披薩(Signature Combo Pizza)回歸，原本讓死忠粉絲大喜過望，不料好市多改變銷售策略，顧客無法在熟食區買熱騰騰的該披薩，而且價格大漲，兩項新做法讓粉絲們大失所望。

每日郵報(Daily Mail)報導，好市多2020年讓該披薩下架，2024年3月才回歸；科克蘭招牌大披薩上頭有五花八門的餡料，例如香腸、香菇、洋蔥及青椒；只是重新販售時，已不像往年，顧客不能在熟食區買來現吃，店方把它放在冷凍區，顧客只能買回去自己烤。

另一項不同過往的是價格大漲。以往該披薩在好市多售價為9.95元，現在改為16.99元。

2024年底，好市多顧客馮珊農(Shannon Fong)試吃大披薩後，在Instagram貼視頻表示，還不錯吃，但就價格而言，小塊了些。

很多Instagram用戶絲毫不害怕地坦承，他們認為重新推出的大披薩「有點貴」。

很多Reddit平台上的用戶也對價格提出嚴厲批評，連帶大披薩的口味都罵上了。有位顧客說，自己本來好懷念大披薩，最後買來吃，現在只覺得平平，或略高於平平，不值得花那個錢。

另一名顧客表示，披薩買來是冷凍的，餡料再加上去，在家烤很容易但很笨。

社媒用戶建議好市多顧客改去Lidl或Whole Foods Market買披薩。其他人開玩笑說，自己會買披薩帶去好市多熟食區，要求員工替他們烤。

另一名粉絲寫道，「好市多別鬧了，讓大披薩回到熟食區吧。」

1990年代好市多在熟食區推出該披薩後，很快就變成暢銷產品。Chowhound指出，一開始賣的時候，顧客可以在好市多熟食品以9.95元稅外加的價格買到，與好市多的招牌起司、義式辣香腸披薩價錢一樣。

好市多2020年把該披薩由熟食區菜單下架，此一決定讓顧客很火大；Yahoo Life指出，好市多當時宣稱，出於價格考量而做該出決定。

大披薩的回歸僅是好市多商城及熟食區眾多變革之一；另一項惹起爭議的變革便是2025年好市多全面把百事(Pepsi)品牌飲料下架，代之以可口可樂 公司的飲品。