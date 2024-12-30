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玻璃量杯品牌PYREX與pyrex 哪個更安全、耐熱？

編譯周靜芝 / 即時報導
PYREX量杯。美聯社
PYREX量杯。美聯社

在選購玻璃量杯時，是否對名字完全一樣、只是大小寫有別的兩種品牌PYREX與pyrex感到困惑？烹飪網站Simply Recipes撰稿人帕卡夏（Sheela Parkash）表示，和許多廚師一樣，pyrex量杯是她廚房的主要工具；此外，她還常使用pyrex的烤盤、吐司盤與餡餅盤。不過她從來沒有注意到pyrex的標誌，直到她需要買新量杯時，才驚訝地發現大寫字母的PYREX與小寫的pyrex是有區別的。

PYREX和pyrex有何不同

玻璃大廠康寧（Corning）在1915年創立了Pyrex這一品牌，並使用耐熱玻璃（borosilicate glass）來製造所有產品；這種玻璃含有三氧化二硼（boron trioxide），具有極強的耐重大溫度變化能力，降低破裂的風險。

康寧一直擁有PYREX與pyrex兩種名稱的商標，並在所有Pyrex的產品上交互使用。康寧後來將PYREX與pyrex的商標授權給兩家不同公司，這兩家公司都生產玻璃鍋具。

現在可以在歐洲、非洲與中東找到標有PYREX、仍使用耐熱玻璃製造的烹飪產品；在美國本土以及北美、南美和亞洲其他地區，標誌pyrex的產品依然可見，但製造的公司已不再使用耐熱玻璃，改用鋼化鈉鈣玻璃，這種玻璃經加熱與冷卻，在溫度變動下比一般玻璃更耐用。儘管它們仍然經得起高溫，卻比不上耐熱玻璃。

PYREX與pyrex哪種更安全

由於PYREX是以耐熱玻璃製成，因此耐熱性較高，不易因溫度的突然變化而破裂，例如將烤盤從冰箱直接移到烤箱；這點使PYREX鍋具比pyrex更安全，pyrex鍋具因高溫衝擊而爆炸的風險較高。玻璃經極端溫度變化時，可能導致破裂。

如何安全使用Pyrex鍋具

帕卡夏說，無論擁有的是PYREX或pyrex烹飪用具，都需妥善保養，以免破裂；可遵循一些簡單的指南，讓Pyrex長期安全地成為廚房中的好幫手。

最重要的是，避免溫度突然劇變：不要倒入沸騰的湯汁；從烤箱取出後先讓它冷卻，然後再放入水槽中以冷水沖洗；不要將冷藏或冷凍的烤盤或餡餅盤直接從冰箱放入預熱的烤箱，也不要將鍋具直接放在燒烤爐上。此外，也要小心存放，以免玻璃出現裂縫，使其變得脆弱。

高溫 字母

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