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迪士尼米老鼠薑餅熱 遊客一次限購5個

編譯周靜芝 / 即時報導
薑餅。Image by Peggy Reimers from Pixabay
薑餅。Image by Peggy Reimers from Pixabay

迪士尼樂園也有季節性美食？加州神奇王國主題樂園的粉絲們蜂擁至此，為的就是能吃到節慶期間最令人垂涎的甜點之一：米老鼠薑餅。

網路媒體SFGATE報導，米老鼠薑餅粉絲凱德倫（Tiffany Calderon）表示，這些餅乾就象徵聖誕節。每年她都會買20塊米老鼠薑餅回家，先冷凍保存起來；她說，這就是在家會做的事，賴在沙發上，看些聖誕電影，拿出薑餅，一小口一小口地吃，讓味道在齒頰留香。

每年都有狂熱的米老鼠粉絲來到迪士尼樂園購買這些餅乾，促使樂園限制每人一次購買的數量。SFGATE指出，遊客每次只能買五塊薑餅，但聰明的顧客總會跑遍樂園內多個賣店，試圖收集更多的餅乾。

與此同時，薑餅的線上訂購也會暫停，避免迅速被搶購一空。米老書薑餅在樂園各店面的售價為7.49元，在迪士尼加州大飯店的售價則是10元。

據SFGATE報導，薑餅往往要等到較晚才能買到，由於太受歡迎，飯店的排隊人龍常滿到門外。

凱德倫說，她從小就討厭薑餅。直到四年前，嚐到迪士尼的薑餅；她當時想「就試一次看看」，結果發現這是她從來沒有吃過的美味。

迪士尼薑餅熱與該樂園的季節性拐杖糖類似，一個18吋長、手工製作的拐杖糖要價22元。

薑餅熱潮也給樂園內的Harbour Galley餐廳靈感，推出類似的餅乾；在其外帶窗口提供熱的薑餅，6個7.29元或13個13.29元，還可選擇加上薑餅味的鮮奶油。

來自加州的沃克（Jennifer Walker）表示，米老鼠薑餅在她心中佔有特殊地位，「聖誕節就這樣揭開序幕」。

今年，她買了35塊餅乾，其中24塊是她在旅行時帶回來的。沃克說，雖然她將這些餅乾分贈給其他人，但其中有一塊送去了父母的墓地，「所以媽媽還是能吃到米老鼠薑餅」。

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