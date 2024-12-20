在Temu買玩具當禮物 大多被指安全有疑慮

總部位於波士頓的Temu，其母公司為中國電子商務公司拼多多。(路透資料照片)

今年聖誕節 ，健康和安全專家警告家長們，在Temu上購買兒童玩具時要小心，因為調查發現了一些物品有嚴重的健康風險。

今年有越來越多購物者，轉向這家中國零售巨頭，尋找從玩具到服裝等商品的低價選擇。

總部位於波士頓的Temu，其母公司為中國電子商務公司拼多多 (PDD Holdings)，主要是靠著以非常便宜的價格，從來自中國的第三方賣家購買商品來販售。

英國玩具公會(British Toy & Hobby Association，BTHA)在10月的一場調查中，從Temu上購買了五件，隨後發現，其中三份玩具不安全，一份則不合法。

BTHA發現，Temu 網站上出售的「模擬電話車」可能會造成聽力受損或窒息，而絨毛恐龍玩具則有潛在的窒息危險。

另外，從該網站上購買來的一套磁性積木也因為可能讓孩童噎到導致窒息而被評鑑為不安全。

其中一個玩具，毛毛蟲洗澡玩具，則被認定為不合法；一個玩具如果因為額外但不適當警告，或缺少可追溯性標籤，導致標示不正確，皆會被視為不合法。

五個玩具中，只有一個帶有燈光和音樂的電動消防車玩具，符合要求並被認為是安全的。

不過，Temu並非是BTHA發現，唯一一家銷售對兒童有安全風險商品的網路零售商 ；在BTHA從11個不同的網路平台購買的75種玩具中，該組織發現有85%的玩具不安全，對安全和健康構成風險。

這些玩具不是為通過安全標準測試，就是缺少安全警告；在接受測試的Temu產品中，則有60%的產品不安全。

Temu在2024年大受歡迎的原因很顯而易見，有些玩具的價格甚至不到一英鎊(約1.26元)，有些玩具的價格，只要那些知名零售商販售所販售類似玩具的一小部分。

為了確保你再贈送網股買的玩句同時，還能保證你所愛之人的安全，BTHA建議，在從網路第三方賣家購買玩具時，不應假設產品是已經通過或接受過安全檢查，並應該在購買玩具前，仔細研究一下該公司或品牌。

BTHA還建議，如果你要上網購買品牌玩具，最好在付款前，將產品圖片與該品牌官方描述進行詳細比對，出現任何差異，都意味這網路產品可能是假的。

Temu發言人表示：「我們重視第三方銷售產品的安全性，並有全面性的審查、監控和執行流程，以確保產品符合平台規則和監管要求。」