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有燙傷危險 潮牌Stanley召回260萬個隨行杯

編譯周靜芝 / 即時報導
網紅水杯品牌史丹利鋼杯因杯蓋鬆動造成38人燙傷，召回260萬個產品；圖為Stanley Switchback不鏽鋼旅行杯。(取自消費者產品安委會)
網紅水杯品牌史丹利鋼杯因杯蓋鬆動造成38人燙傷，召回260萬個產品；圖為Stanley Switchback不鏽鋼旅行杯。(取自消費者產品安委會)

知名百年品牌Stanley宣布回收260萬個熱賣的隨行杯，因有造成「燙傷危險」之虞。

每日郵報報導，Stanley召回的產品是兩款名為Switchback與Trigger Action的雙層保溫隨行杯，在全球共遭91起投訴，其中16起來自美國；消費者稱，杯蓋在使用時會脫落。這已導致38人燙傷，包括美國的2人，其中11人需就醫。

這些隨行杯在2016年6月至2024年12月間在亞馬遜、沃爾瑪和目標百貨等多家零售商銷售，依型號不同，售價為20元至50元不等。

消費品安全委員會（CPSC）警告說，這兩款隨行杯的杯口螺紋有問題，在遇熱與受壓時會收縮，導致杯蓋在使用時可能意外脫落。CPSC表示，消費者應立即停用被召回的隨行杯，並聯繫Stanley免費（含運費）更換杯蓋。

據估計，此次被召回的隨行杯約260萬個，顏色包括白、黑與綠色，容量分為12、16和20盎司，均附有塑膠杯蓋。

消費者可根據底部印有的產品識別碼辨識這些被召回的杯子：20-01437、20-01436、20-02211、20-02033、20-02779、20-02825、20-02030、20-02745、20-02957、20-02034、20-02746。

這些杯子在中國製造，由Stanley位於西雅圖的母公司Pacific Market International, LLC進口。

這並非史丹利第一次因隨行杯而惹上麻煩。今年稍早，該公司承認其暢銷的杯子含有一定量的鉛，並引發多起訴訟。

自從Stanley杯在抖音爆紅以來，已成為學童的身分象徵。這股熱潮席捲全美，人們在目標百貨搶購最新顏色的隨行杯影片也在社群媒體瘋傳。有孩子透露，在學校因擁有山寨版的Stanley杯而受到奚落。

目標百貨 社群媒體 亞馬遜

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