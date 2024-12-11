好市多員工：10件最佳聖誕禮物在這裡

好市多。（路透）

身為好市多 （Costco ）的員工，薇若妮卡·柴契兒（Veronica Thatcher）表示，無論何時她都喜歡在該賣場購物，而每逢節日前夕，好市多更是她為親友囤積禮物的好地方。柴契兒在內幕新聞（Business Insider）網站撰文指出，以下是她今年在好市多看到的10件最佳聖誕禮物。

1. Swissgear周末旅行包：這款多功能的旅行包是送給喜愛旅行或健身者的最佳禮物，附有堅固的手把、可拆卸的背帶，底部還有個加墊隔間，可提供額外的置物空間。有黑色、奶油色與粉紅色可供選擇。

2. Hello Kitty抱枕毛毯組：Hello Kitty今年再度流行，柴契兒說，她買了這套抱枕與毛毯組合，作為送給女兒的聖誕禮物；每組有個Hello Kitty抱枕與可兩面使用的60 x 70吋人造纖維毯子。

3. Bellevue蠟燭組：每組有四個附金屬蓋的12盎司重蠟燭，由不同香味精油調製而成。柴契兒表示，她喜歡將這些蠟燭分開，單獨送人；或是和禮卡一起裝在透明袋子裡，打上蝴蝶結裝飾。

4. Ghirardelli禮物籃：來自大家庭的柴契兒說，Ghirardelli禮物籃讓送禮變得很輕鬆。籃內有精選的品牌熱賣商品，如巧克力扭結餅和招牌糖果，並有可用來儲存的罐子。今年好市多販售焦糖與巧克力不同口味組合的兩款禮物籃。

5. Skullcandy Kilo藍牙喇叭：這組附有包裝袋的迷你藍芽喇叭，花一份錢可分成兩份禮物。上有鋁質扣環、外表結實耐用，電池續航力達24小時。

6. Rabbit五件式葡萄酒電動開瓶器：這套電動工具組可作為派對交換禮物或送給喜愛品酒人士。五件套包含兩條USB-C充電線、兩個瓶塞、鋁箔切割器、電動開瓶塞器與倒酒裝置，讓開酒變輕鬆，並保持新鮮口感。

7. Stanley Jr.工作台工具組：Stanley Jr.工作台工具組會讓任何收到禮物的小孩都很開心，可愛的組合包括一個工作台、不同工具，以及木製鳥屋與堆高機模型。柴契兒說，這套適合8歲以上兒童的禮物，會讓他們覺得自己也能做些大人在做的事。

8. Dearfoams拖鞋：拖鞋是柴契兒最喜歡送的禮物之一，這款可機洗的拖鞋可在室內或室外穿著，有不同的尺寸與顏色。

9. KitchenAid立式攪拌機：今年柴契兒要買一台6夸脫攪拌機，作為送給自己的禮物。這款產品包括五種附件：扁平攪拌器、麵團鉤、六線攪拌器、傾倒罩和矽膠邊攪拌器。攪拌器有紅色與銀色可供選擇。

10. myCharge三合一無線充電板：柴契兒說，一看到這個充電板，她就知道一定要買給先生。這款產品可以讓他在為必備電子產品充電時，將所有裝置都集中一處。但這款充電板僅與Apple 產品相容，可摺疊的設計讓它體積小巧，幾乎可隨身攜帶。