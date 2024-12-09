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與沃爾瑪拚了 Dollar General試行網購當日送達

編譯周靜芝 / 即時報導
一元店Dollar General正測試當日送貨到家的服務，這家以低價為號召的零售業者企圖以此力抗與連鎖賣場沃爾瑪的激烈競爭。路透
一元店Dollar General正測試當日送貨到家的服務，這家以低價為號召的零售業者企圖以此力抗與連鎖賣場沃爾瑪的激烈競爭。路透

一元店Dollar General正測試當日送貨到家的服務，這家以低價為號召的零售業者企圖以此力抗與連鎖賣場沃爾瑪的激烈競爭。

Dollar General執行長托德·瓦索斯（Todd Vasos）日前在財報電話會議上表示，該公司在九月「試營運」了這項送貨計畫，目前約有75家店提供當日送貨服務。這項計畫是與第三方合作，但他未透露合作對象名稱。瓦索斯說，該公司預計最終會將此服務擴展至「成千上萬家門市」。

總部位於田納西州的Dollar General加入當日送貨服務行列，是基於其他零售業者如沃爾瑪、亞馬遜與拼多多等，在提供便利服務與低價商品上所帶來的壓力。以沃爾瑪為例，由於提供路邊取貨和更快速的宅配服務，讓該公司網購業績明顯增加，連續10季取得兩位數的成長。

過去一年，Dollar General遭受經濟挑戰與自身策略的雙重打擊。在高通膨持續下，消費者、尤其是低收入家庭能自由支配的金額減少；Dollar General也因為店面不整潔與阻礙消防通道而支付了數百萬元罰款，這些都影響了業績表現。

瓦索斯在9月的高盛零售業會議上表示，沃爾瑪從他們的中等收入客戶群中搶走了一大部分的消費金額。他指出，該公司在汲取DoorDash的經驗後推出了自己的計畫，DoorDash在約1.6萬家Dollar General門市提供送貨服務。

Dollar General網站說明，名為DG Delivery的這項新服務可在特定的商店提供，顧客透過Dollar General的應用程式（App）下單，最快一小時內即可獲得與店內購物相同的價格與送貨服務；該計畫也接受數位折扣券，並提供現金回饋。據該網站顯示，DG Delivery似乎不收取費用，也未設定最低訂單門檻。

瓦索斯說，Dollar General仍在研究其線上服務的商業模式，但他表示，DG Delivery依靠第三方的合作，而非利用店員或雇用送貨員。他表示，當日送貨服務也是增加廣告露出的機會，因為顧客在下單時會更常使用App。

目前只有極少數的Dollar General門市提供這項服務。Dollar General在全美擁有超過2萬家門市，其中多數位於鄉村地區。

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