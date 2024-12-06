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好市多舊電子產品折價方案 讓你多攢些購物金

編譯徐薏茹／即時報導
好市多。（路透）
好市多。（路透）

好市多(Costco)與Phobio合作推出電子產品折舊換新(trade-in)活動，幫消費者省錢！

透過折舊換新方案，消費者可以拿符合條件的電子設備到好市多折價換購，有實物商品或數位好市多購物卡(Costco Shop Card)兩種選擇，購物卡的價值與電子產品相同。

儘管電子產品折舊換新活動全年都有效，不過對於那些在感恩節假期周末購買新電子產品的消費者來說，這一方案特別便利，還能順便審視自己有哪些再也用不到的舊電器。

購物卡也很實用，可以在別的假期和新年期間到好市多購物，無論是要買雜貨、禮物或其他商品都派得上用場。

根據Phobio的官網，該公司和好市多合作推出的活動可接受許多蘋果(Apple)產品，包括手機、筆記型電腦、平板電腦、智慧手錶、桌上型電腦、顯示器和播放器，另外也接受部份其他品牌的電子設備。

電子設備類型和使用時長等因素會影響可折抵的價值，根據Phobio網站的資訊，手機最高可折665元。

參與該方案的消費者會收到一張貨件標籤或箱子，並且有預付的運輸用品和包裝指示說明，讓消費者將舊的電子設備運送至Phobio。

公司檢查過設備後，依據消費者所選的卡片類型，決定要透過郵寄或電子郵件寄送好市多購物卡。

好市多和Phobio首度於2019年合作推出電子產品折舊換新活動，活動剛實行時只能以Apple的電腦折價換好市多購物卡，之後該方案進一步擴大可接受的設備類型。

Phobio網站表示，從開始到結束，過程需花費約三周時間。

消費者可以使用好市多購物卡購買該商場的商品。

好市多在全美有600多家分店，在其他國家有近280間，其會員卡持卡人數高達1億3680萬人。

好市多 Costco Apple

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