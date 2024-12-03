好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多。（路透）

從推出新啤酒到推出各式季節限定食品，好市多 （Costco）在過去幾個月成功激起購物者搶購熱潮。現在，這家倉儲式賣場又推出另一項節日新商品，掀起粉絲熱議。

美食網站Eat This, Not That!報導，近日在社群網站 最夯的話題之一是好市多一款可重複使用的手提袋，上面印有 與該賣場有關的商品與人物圖案，其中包括會員卡、收據、輪胎、科克蘭（Kirkland）衛生紙，還有美食廣場的單片披薩、冰淇淋，以及最受粉絲喜愛的熱狗與飲料套餐。然而，想得到這款手提袋只有一個方法：購買會員禮盒，內含一張為期一年、費用為65元的金星會員卡。

雖然會員禮盒可在賣場內或線上購買，但手提袋只有在店內提供，售完為止。根據社群媒體 網友的熱烈反應，有興趣者最好趕快到附近的好市多搶購。

一位Reddit用戶者留言表示，真希望可以單獨購買這個袋子，許多好市多粉絲也有同感；其中一人說，如果這樣，她就可以買來送朋友了。她說，她一直在等待這份禮物，「這是我見過的最可愛的袋子」。

如果已經是好市多會員，但又想擁有這個手提袋，好市多在官網說明，可使用新卡更新現有的會員資格，或購買兩份總價130元的會員禮盒，升級為黑鑽卡會員。

另一位Reddit用戶分享說，他的好市多會員資格將於年底到期，他購買了這份禮盒，並去服務中心更新會員資格，「很開心擁有這個超棒的包」。

好市多12月最佳優惠

除了會員禮盒之外，好市多還有許多季節性商品，讓消費者讚聲不絕。例如，日前推出的英國太妃焦糖布丁蛋糕（British Sticky Toffee Pudding）與南瓜起司蛋糕。英國「國民點心」是種需冷藏的甜點，以奶油焦糖醬浸泡棗泥蛋糕為特色；而南瓜起司蛋糕則是以餅皮、南瓜起司蛋糕內餡，上面加些酸奶油。