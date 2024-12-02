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好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

編譯徐薏茹／即時報導
好市多。（路透）
好市多。（路透）

無論使用廚房的頻率是高是低，都免不了要整理一番，不管是雜亂的食品儲藏櫃，還是塞滿廚房用具的櫥櫃，利用一些工具來整理空間肯定能輕鬆不少，打開櫥櫃，看到常用的廚具整齊劃一地擺放，想必棒極了！

準備節日大餐期間，廚房更是有高機率一片混亂，因此我們都很需要好用的收納用具來讓物品維持整齊，而且需要時能輕易找到廚具，現在多虧好市多(Costco)，我們可以輕易獲取實用又平價的工具，讓我們的廚房生活更輕鬆。

在好市多的Instagram帳號@costcobuys中可以找到許多實用好物，這次要介紹的是Seville Classics Home的「可擴展櫥櫃＆儲藏櫃收納架」(Expandable Cabinet & Pantry Organizer)，是佳節必備的收納神器。

這款收納架現在在好市多買只要19.99元，採用可調整、可擴展的結構設計，配有三個可拆卸隔板，有近10吋的擴展範圍，100%竹子製造，是整理所有廚具和食物貯藏罐的完美幫手。

收納架適用多種櫥櫃空間，尺寸從10吋深、3.2吋高開始，長度可從12.8吋擴展至22.6吋，每一個隔板都可以調整，以容納不同大小的物品，依據自己的習慣使用。

如果好市多已經被納入你的感恩節購物計畫中，別忘了在這款便利的收納架被搶購一空之前入手一件，而且現在一件不到20元，還可以直接購買一組，讓整個廚房都整齊舒適。

需要注意的是，要盡量確保收納架保持乾燥，未適當擦乾存放的竹子材料可能會開始變形或出現裂紋，可以用溫濕的抹布清潔收納架的髒汙，然後用毛巾徹底擦乾。

好市多 感恩節 Costco

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