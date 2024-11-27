我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CBS民調：逾七成美國人今年感恩節聚餐將避談政治

白宮：遭到中國錯誤關押的三名美國公民獲釋

這瓶關節肌肉舒緩霜 亞馬遜9萬人說讚

編譯周芳苑／即時報導
Penetrex Daily Joint and Muscle Care。圖取自Amazon.com
Penetrex Daily Joint and Muscle Care。圖取自Amazon.com

不論是健身不小心受傷、或者睡覺姿勢不正確而造成關節和肌肉疼痛，生活品質必然受到影響；Penetrex關節和肌肉紓緩霜有助於解緩痛感，零售網站亞馬遜(Amazon)銷售的Penetrex Daily Joint and Muscle Care即日起至12月2日止，可享53%大幅折扣。

很多人難免在不同時候、不同地點、因為各式原因而造成關節或肌肉疼痛，藉助Penetrex這一款紓緩霜可舒緩關節和肌肉的不舒適。

Penetrex 是不折不扣的家庭必需品，不論是打網球過度使用手腳或筋骨、跑步時穿的鞋子無法提供足夠避震功能、或者需要處理長期問題，塗抹這一款藥膏都有幫助。

Penetrex關節和肌肉紓緩霜富含多種滋養成份，山金車(arnica)、葡萄糖胺、MSM、膽鹼、乳香和維生素 B6巧妙和諧混合，有效緩解不適。塗抹起來很順手，可輕易觸及不適處，而且不會黏稠或油膩、也不會弄髒衣服或床單被子。

一般的關節和肌肉紓緩劑是針對不適區域冰敷或加熱，Penetrex紓緩霜則是觸及問題根源。

數以萬計亞馬遜(Amazon)購物者分享使用體驗與好評，聲稱這款紓緩霜是「遊戲規則的改變者」，可在較短時間內達到顯著效果。

亞馬遜一位用戶說，「山金車、維生素 B6和MSM等天然成份確實發揮作用，使用幾次後就能感覺到。此外，用途超廣泛，我塗抺在背上、膝蓋上以及任何需要的地方。」

另一人說他馬上試著塗抹，過一會兒，約20-30分鐘後，原時疼痛的肌肉不再疼痛，驚呼稱奇。

第三個使用者聲稱，這款紓緩霜可快速緩解疼痛和不適，很容易被皮膚吸收。

Penetrex關節與肌肉紓緩霜的英文名稱在許多網站是Penetrex Joint & Muscle Therapy，在亞馬遜網站列出的產品照片名稱是則是Penetrex Daily Joint and Muscle Care，2盎斯裝單價14.21元，折扣53%，9萬多評論者中有63%給予五星評比，四星、三星各佔16%、10%。

關節 亞馬遜 Amazon

上一則

日本服飾Uniqlo 品牌名稱是個「美麗的錯誤」

延伸閱讀

動作要快…這瓶韓國抗衰精華液 亞馬遜正打7折

動作要快…這瓶韓國抗衰精華液 亞馬遜正打7折
全台陷「冠軍熱」打擊場爆人潮 這因素恐增揮棒傷害

全台陷「冠軍熱」打擊場爆人潮 這因素恐增揮棒傷害
天氣一冷就膝蓋卡卡？骨科醫師分享5招緩解關節痛

天氣一冷就膝蓋卡卡？骨科醫師分享5招緩解關節痛
亞馬遜槓上OpenAI 再砸40億元投資AI新創

亞馬遜槓上OpenAI 再砸40億元投資AI新創

熱門新聞

「股神」巴菲特(Warren Buffett)。(路透)

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

2024-11-22 11:35
維生素軟糖。示意圖。Image by Alexa from Pixabay

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

2024-11-22 09:48
西洋菜。Image by 아름 김 from Pixabay

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

2024-11-25 09:46
量販零售連鎖店好市多(Costco)。歐新社

好市多最受歡迎冷凍食品 這道義式料理贏過蝦仁炒飯

2024-11-22 10:26
網友定居舊金山卻感到很無聊。示意圖，非新聞當事者。(路透)

比中國更卷 上海人定居舊金山10年喊「後悔了」

2024-11-23 20:25
網友分享好市多必帶手信。Costco示意圖。(美聯社)

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

2024-11-24 22:05

超人氣

更多 >
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光

喝醉了？賀錦麗敗選後影片「不對勁」 詭異眼神曝光
出國如何保護護照不失竊？ 放身上這處最容易被扒走

出國如何保護護照不失竊？ 放身上這處最容易被扒走
「什麼樣的男人都試過」 62歲關之琳被拍到小鮮肉伴遊

「什麼樣的男人都試過」 62歲關之琳被拍到小鮮肉伴遊
避免日後糾紛 律師：就醫時該做的3件事

避免日後糾紛 律師：就醫時該做的3件事