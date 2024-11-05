川普關稅恐引爆日用品飆漲 民眾購買力年損780億

最新報告指出，川普全面性的關稅提案若是實施，美國消費者一年將損失多達780億美元的購買力。（美聯社）

全美零售協會（NRF）的最新報告指出，共和黨總統候選人川普 全面性的關稅 提案若是實施，美國消費者一年將損失多達780億美元的購買力，原因是從服飾、玩具、家電家具到旅行用品的價格將飆漲。

這項在美國大選前夕公布的研究，是對川普強硬貿易政策可能引爆通膨的最新警告。川普已揚言，他將對所有進口品全面徵收10%或20%，對中國的高稅率將定在60%至100%。

NRF發現，在這兩種情況下，川普關稅的影響將導致幾乎所有六大零售類別的價格以二位數漲幅飆高。例如，服飾價格將漲價12.5%至20.6%，代表一條80美元牛仔褲價格會漲至90至96美元；一件100美元的外套將漲到112美元到121美元。玩具價格漲幅可能最大，達36.3%至55.8%

根據美國勞工統計局的數據，這些新價格將壓縮消費者預算，尤其衝擊低收入家庭。

穆迪分析首席經濟分析師詹迪表示，川普的關稅措施有如「導致美國家庭大幅增稅，因為他們須為所有進口品支付更多費用，侵蝕他們的購買力，因而大幅影響他們的支出與整體經濟。」

民主黨總統候選人賀錦麗批評川普的關稅計畫是對美國消費者課徵「川普銷售稅」。

不過許多選民對川普的關稅提議反應良好，理由是多年來的自由貿易摧毀了美國各地的製造重鎮。

然而，一份無黨派的報告發現，在川普第一個總統任期內的關稅，包括對外國金屬和洗衣機徵收關稅，未能增加美國相關產業的就業 總數。

彼得森國際經濟研究所高級研究員洛夫利表示，若對中國進口品加徵更高關稅，相關生產會移到其他開發程度較低的國家，屆時，美國民眾不會見到更多就業機會，但將見到物價上漲。