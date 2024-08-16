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8月底前透過Groupon加入好市多會員 最多可省40元

編譯周靜芝 / 即時報導
現在透過全球最大團購網站Groupon註冊好市多會員，可同時享有一筆不小的優惠。美聯社
現在透過全球最大團購網站Groupon註冊好市多會員，可同時享有一筆不小的優惠。美聯社

日常生活中每個人都得購物，有時甚至每星期都要上一次超市、賣場大肆採購一番。如果想一次購足所有必需品，許多人最愛的就是好市多Costco），現在透過全球最大團購網站Groupon註冊會員，可同時享有一筆不小的優惠。

今日美國報（USA Today）報導，消費者透過Groupon註冊好市多會員，首次購物最多可節省 $40。現在只要在Groupon網站註冊好市多金星（Gold Star）會員或黑鑽卡（Executive）會員，就可為荷包省下不少錢；金星會員可免費獲得20元的數位購物卡，而金鑽卡會員則可免費獲得40元的數位購物卡。雖然仍需支付金星會員的60元年費或黑鑽卡會員的120元年費，但趁9月1日美國會員費調漲8％前申辦，更是不無小補。

金星會員可在任何好市多分店或網站上購買食品雜貨與其他居家必需品。除了獲得一張主卡供主要帳戶會員使用外，還可獲得一張額外的會員卡，供另一名指定的家庭成員使用。20元的數位購物卡可在好市多的分店及網站上申請。

黑鑽卡會員可獲得與金星會員相同的優惠，同時可在指定的好市多購物品項賺取每年2%的獎勵（額度最高1000元），還可享有旅遊、保險與其他基本服務的專屬優惠折扣。黑鑽卡會員可在註冊後兩周內收到40元數位購物卡。

有了好市多會員資格，再也不用擔心浴室衛生紙沒了或晚餐缺少美味食物。Groupon這項優惠將於8月31日（星期六）截止，想省錢的消費者可把握機會。

好市多 保險 Costco

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