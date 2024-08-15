這款雙格洗衣籃 不用擔心貓狗往裡面亂鑽了

Wowlive雙格洗衣籃。(取自Amazon網站)

洗衣服是許多人頭痛的家務事之一，總是拖到最後一刻，再將滿籃髒衣服分類放進洗衣機裡。雅虎 （Yahoo）生活網站撰稿人蘿斯（Britt Ross）報導稱，這就是為什麼亞馬遜 的Wowlive雙格洗衣籃，上個月賣出2000多個的原因。這個附蓋的雙格洗衣籃可在將衣物丟進去的同時，將深、淺色衣物分類，節省日後洗衣的時間。現在折扣優惠價30元（原價41元，以網站標示為準）。

蘿斯指出，這款洗衣籃就像兩個籃子合而為一，總容量高達154公升，每一格都可容納大量衣物。格內都有個袋子，需要洗衣時，可將袋子拉起、搬到洗衣機前，不需臨時再分類；無論是分深色或淺色、可洗或不可洗、衣服或床單，甚至可以將另一半的衣服全放一邊。

Wowlive雙格洗衣籃外殼是由耐磨、防水材質製成，並有六根桿子保持形狀；兩側還有把手，方便移動整個洗衣籃；此外，蓋子可遮住髒亂衣服並防止異味散出。

超過2600位亞馬遜購物者給這款洗衣籃4.3顆星評價。其中一位表示，它非常容易組裝，容量大又堅固。蓋子讓一切看來井然有序，可拆卸的內袋能輕鬆將衣物搬到洗衣機，「非常推薦給需時常洗衣服的家庭」。

另一位分享說，她家的洗衣機在地下室，可拆卸的內袋讓她不用拎著一整籃沈重衣物下樓。一位寵物 飼主誇讚這個洗衣籃是她的救星，她說，家裡的狗喜歡鑽進洗衣籃，把衣服拖出來咬；有了這個籃子，小狗再也進不去了。