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好市多8元袋裝燕麥 每餐都可以用上它

編譯陳韻涵／即時報導
「好市多」(Costco)自有品牌「科克蘭」(Kirkland Signature)的8元袋裝燕麥(Rolled Oats)。(截取自好市多官網)
「好市多」(Costco)自有品牌「科克蘭」(Kirkland Signature)的8元袋裝燕麥(Rolled Oats)。(截取自好市多官網)

生活部落格網站「Apartment Therapy」撰稿人帕蒂‧卡塔拉諾(Patty Catalano)推薦量販超市「好市多」(Costco)自有品牌「科克蘭」(Kirkland Signature)的8元袋裝燕麥(Rolled Oats)，幾乎每一餐都能將燕麥入菜，變成可口料理端上桌。

Apartment Therapy報導，科克蘭燕麥片與其他同類產品一樣，僅有一種成分，那就是全麥燕麥片。

好市多一袋10磅的價格不到8元，相當於每盎司5分。

卡塔拉諾自述在她居住的喬治亞州的雜貨店，燕麥片的價格從每盎司22分到32分不等，好市多的性價比(CP值)超高。

好市多的燕麥裝在可重複開啟與密封的夾鏈袋中，消費者也可自行分裝在密封容器內，延長保鮮時間；若存放得當，燕麥片可保存一年到兩年的時間。

不過，若依照卡塔拉諾的料理建議，消費者可能發現，燕麥片其實很快就用完了。

卡塔拉諾表示，一碗熱騰騰的燕麥粥是揭開一天序幕的最棒方式，但奶油和糖漿只是前菜，還可把花生醬拌入剛煮好的燕麥中，增加堅果蛋白質含量，包君滿意。

如果不想吃甜的燕麥片，可以嘗試加入起司或韓式泡菜。

烤甜燕麥加入果乾和堅果，就是美味的穀麥(granola)或簡易什錦麥片(easy muesli)，也可將燕麥做成麵包或鬆餅。

燕麥可增添冰沙的濃稠度和纖維，增加飽足感，或加到鬆餅麵糊中，變成豐盛早餐，搭配蘋果、花生醬三明治、椰棗棒和果醬穀麥棒。

此外，製作肉餅時，燕麥也能用以取代麵包屑，另做成燕麥餅乾、行動糧早餐餅乾，或水果脆片等甜點。

好市多 喬治亞州 Costco

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