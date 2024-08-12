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梅西百貨將關150家門市 資源投入房產開發

記者張聲肇／即時報導
梅西百貨預計在2027年初再關閉150家分店，反映現在消費者的購買習慣，一些績效不佳的地區再也養不起當地的百貨公司。（美聯社）
梅西百貨預計在2027年初再關閉150家分店，反映現在消費者的購買習慣，一些績效不佳的地區再也養不起當地的百貨公司。（美聯社）

梅西百貨公司2027年初前將再關閉150家分店，釋出的店面空間將帶動購物中心外貌與內部改變，部分地方的改變之大，會讓消費者大吃一驚。

梅西執行長史普靈（Tony Spring）今年2月宣布關店計畫時說，這150家分店的面積占梅西百貨總面積的25%，但營業額只占10%不到。

尚未公布關店地址的梅西百貨說，將加強投資剩下的350家分店，並在新地點開設業績較好的布魯明岱爾百貨（ Bloomingdale）以及專賣化妝品的藍水銀（Bluemercury）連鎖店。

梅西百貨的轉型，多少是情勢所迫：網購日興，人口結構改變，許多小城鎮根本「養」不起大型商場。

惠譽信評公司房地產市場部門主管溫莫（Chris Wimmer）說，梅西的關店計畫，到最後對小商場和消費者，都是好事。梅西退場，會加速「低品質」商場無可避免的死亡，讓更健康的商場經營者有機會替購物中心注入新生命。

溫莫說，商場經營很好的老闆，希望能取得梅西百貨的店面，釋出價值高昂的房地產空間。梅西擁有多數店面。

梅西百貨釋出的空間，可能引發許多新的房地產開發計畫，配合當地人口變化以及經濟環境，建造醫療大樓、退休養生村、雜貨店等。

溫莫說，如果關店所在是沒人願意花錢打掉重蓋的地方，「那就可能任其荒蕪。」

梅西的瘦身計畫符合百貨公司與大購物中心日漸沒落的趨勢，過去10年梅西就已關了三分之一店面，到今年5月初，全國剩下503家分店，包括少數不在購物中心內的「梅西概念」店。

希爾斯（Sears）、羅德與泰勒（Lord & Taylor ）、JC潘尼（ JCPenney）也紛紛從購物中心縮身或消失 。商場本身也在減少，專家預測生意好的購物中心會吸引更多商場消費占比，生意差的商場將被迫關門或把空間改成非零售用途。

受消費者網購等因素影響，美國大型連鎖百貨公司梅西近來不斷瘦身，裁掉績效不佳的分店...
受消費者網購等因素影響，美國大型連鎖百貨公司梅西近來不斷瘦身，裁掉績效不佳的分店，轉型高檔的布明岱爾百貨，或是轉為房地產利用。（美聯社）

梅西百貨 房地產 惠譽

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