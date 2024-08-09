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3個理由 不該選擇在好市多買車

編譯徐薏茹／即時報導
好市多(Costco)。歐新社
好市多(Costco)。歐新社

好市多(Costco)的「好市多汽車計畫」(Costco Auto Program)提供消費者以簡便購買程序買車的服務，該計畫最大的特色是提供簡化的購物體驗，以及折扣和無需討價還價的價格。

儘管有許多好處，但也有一些原因讓消費者選擇不在好市多買車。

選擇有限

在好市多買車的其中一個缺點是銷售地點和選擇有限，「好市多汽車計畫」每個地理區域的每個品牌只允許一個經銷商，因此在指定的經銷商可選擇的車款有限，雖然買家可以聯繫有自己想要車款的經銷商，將車子送到與買家所在區域好市多合作的經銷商，但這代表需要等待一段時間。

無法協商價格

雖然許多不喜歡討價還價的買家可能會喜歡「好市多汽車計畫」的效率和不需要協商價格的過程，但其他想嘗試議價的消費者就不是如此了。透過好市多銷售的汽車已經有定價，無法再協商價格，因此就無法得知，在經過協商後，是否能在不同的經銷商以較便宜的價格買到相同車款。

潛在的維護費用

透過好市多買車，實際上仍是向該款車的經銷商購買，因此如果將車子送到汽車的經銷商保養或維修，經銷商可能會收取非好市多定的高昂價格。

由於經銷商加入「好市多汽車計畫」需付月費給好市多，有些人認為這些服務費用是經銷商回收成本的一種方式。

如何判斷自己是否適合好市多的計畫

如果你偏好較簡單的買車程序，或是清楚知道自己想要哪一車款，那麼「好市多汽車計畫」會是不錯的選擇。

不過，事先做些研究是值得的，以確保能獲得最佳交易。

對於一些人來說，「好市多汽車計畫」也許是買新車一個不錯的開始。

好市多 Costco

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