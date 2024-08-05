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好市多這個被低估的醬料 是美食作家的廚房MVP

編譯周靜芝 / 即時報導
Bachan’s日式燒烤醬。圖取自Amazon.com
Bachan’s日式燒烤醬。圖取自Amazon.com

健康飲食網站Eating Well專欄作家希克曼（Kiersten Hickman）表示，最近她發現一款神奇的醬料：Bachan’s日式燒烤醬，百分之百物有所值，讓她甚至考慮買下每一種口味；更棒的是，「好市多就有賣」。

希克曼說，有諸多理由讓她愛上這款醬料，但最值得稱道的是它堪稱萬用「神醬」，是廚房裡的MVP；可以為泡麵、燒烤食物、炒飯、三明治與早餐煎蛋等周末餐點增添風味，而在只需一種簡單美味的醃料時，這款醬汁也很適合。有興趣者可在Bachan’s的網站找到各種先前可能從未想過的有趣使用方法，例如將此醬料加在味噌巧克力起司蛋糕或雞尾酒「血腥瑪麗」中。

其次，希克曼表示，Bachan's日式燒烤醬的製作材料也十分講究，採用了新鮮有機大蒜、生薑與青蔥，不使用任何粉末或脫水成分；再混合了日本古法釀造的非基改醬油（經加工及陳年釀造，風味更濃郁）、高品質味醂（米酒）與有機米醋。這款燒烤醬採少量生產，低溫封裝，不含化學物質雙酚A。

雖然原味Bachan’s日式燒烤醬已能滿足多種用途，但希克曼尤其喜歡多種各式各樣的口味。她說，柚子柑橘口味是她個人的最愛，是蔬菜麵、炒飯甚至烤蔬菜串等蔬食菜餚的理想醬料；此外，味噌口味是醃製烤鮭魚的最佳醬料，甜蜂蜜口味可淋在漢堡上，Hella Hot口味適合升級版的納許維爾熱雞肉三明治，麻辣口味則完美提升烤肋排。

Bachan’s日式燒烤醬在賣場好市多（Costco）買得到，沒有會員卡的人，可以在許多超市或Bachan’s的網站上找到它們。每瓶售價在7.99至9.99元間，或者以44.99元的價格購買一整套，其中包括The Flavor Explorer口味。

好市多的會員有福了，Bachan’s日式燒烤醬原裝容量為16盎司，但在好市多，只需不到10元就能買到更大瓶的原味日式燒烤醬，足足有34盎司，是烹飪與淋醬時少不了的終極調味品與醬料。除了超大瓶裝，Bachan’s還在好市多推出16盎司、3種口味一套的包裝，可以低於20 元的價格各買到一瓶麻辣口味、柚子口味與味噌口味。

好市多 低溫 日本

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