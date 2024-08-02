克羅格超市買菜省錢秘訣：1元蔬果袋

克羅格（Kroger）超市。路透

食譜 網站Simply Recipes撰稿人莎拉·博爾（Sara Bir）是克羅格（Kroger）超市的忠實顧客。她表示，首要理由是在她居住的鄉村地區，只有這家超市能讓她一站式買齊所有物品，第二個原因為，在這裡可像尋寶般淘到低價蔬果。

博爾指出，許多克羅格超市都有特價蔬果區，每袋售價低至99分，這裡是她選購的第一站。她說，有人或許嫌它們不夠大、成熟或有瑕疵，所以才會「淪落」至此；但很多時候，它們其實完好無損，煮出來一樣美味。

博爾說，一元蔬果袋是放在貨架上，而非垃圾桶裡，至少她家附近的克羅格超市是如此；但不是所有克羅格超市都有這類貨架，而在有陳列的克羅格超市中，蔬果袋內放的是什麼「便宜貨」，主要取決於採購經理。

一元蔬果袋通常放在克羅格蔬果區的角落位置，博爾說，與工作人員打好交道的好處是，如果看到有人在進貨，就問他們便宜的蔬果在哪裡，他們會幫忙找到的。

當然，在克羅格並非所有便宜蔬果都是好貨，其中有些幾乎快腐爛。博爾建議，不妨從以下幾項中「披沙揀金」：

1. 尋找馬鈴薯。個頭過小的馬鈴薯經常被扔到這裡，顏色發青的也是如此，但如果削皮，是可以放心食用的。博爾說，重要的是挑選結實而不軟，且沒有長芽的馬鈴薯。

2. 接受長相不佳的柑橘。它們比一般檸檬或柳橙小，顏色也不夠鮮豔，下場就是被直接放進一元蔬果袋；柚子也是一樣，但「它們都是不錯的選擇」。

3. 熱帶水果挖寶。熟透的芒果與木瓜保鮮期很短，如果從特價區買到這些水果，要計畫好能食用的量。

4. 想做普羅旺斯燉菜（Ratatouille）？博爾說，有時運氣好，能找到茄子、五顏六色的甜椒與一些洋蔥；這樣就能做出電影「料理鼠王」中的經典名菜了。她會在做好後將它冷凍起來，以便日後分批食用。