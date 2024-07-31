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他在好市多自助結帳買了50根熱狗 取貨時卻遭拒絕

編譯潘勛／即時報導
好市多熟食區的熱狗是許多顧客必買品項。好市多示意圖，非新聞當事者。(美聯社)
好市多熟食區的熱狗是許多顧客必買品項。好市多示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

一名善心人士自稱，他在好市多(Costco)自動結帳機買了50根熱狗且付了錢，原意是想請無家遊民吃，不料到熟食取餐櫃台時遭工作人員拒絕，告知他與公司政策不合，他只能買5根；善心人士把過程拍成短視頻貼上TikTok，引發網友熱議。

@bestbeforefood

Costco refusing to sell me 50 hotdogs for the homeless! #FYP #foryou #foryoupage #Charity #Costco #Hotdogs #Homeless #Toobad #Calgary #Alberta #CapCut

♬ original sound - BBF

每日郵報(Daily Mail)報導，這名男子用手機拍攝影片，他在好市多自動結帳機購買50根熱狗，信用卡結帳75美元，但到櫃台要取餐點時，被告知他只能買的最大數量是5根。

好市多員工跟他講，「先生，您必須退訂熱狗訂單。本店無法賣50根熱狗。每人限購5根」。他只能接受說「好，知道了。」

他去服務櫃台退費時，男子簡短地告訴收銀員剛剛的遭遇，解釋自己只是想買給無家遊民，「但他們說不能做50根」。

影片發布後，很多線上留言者建議他，應該更強硬抗議一下，不然就設法解決。

一人回應說，如果他是熟食區工作人員，會詢問他是否能等一下，以便他們把熱狗放進爐裡烤好，確保剩下來的足以服務其他顧物會員。

網友Shanna回應說，那家好市多在撒謊，他就見過有人一次買了30到40根熱狗。

也有人認為應該事先妥善計畫、先打電話、向店經理說，安排好特定的日子及時間去取，讓工作人員能辦到。另一人則說，想做善事應該自己去買一堆熱狗及熱狗麵包，料理好去請遊民，何必歸咎給好市多？

好市多 遊民 Costco

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