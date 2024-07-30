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讓皮膚更緊緻細滑視黃醇保溼霜1.2萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Naturewell視黃醇保溼霜。圖取自Amazon.com
Naturewell視黃醇保溼霜。圖取自Amazon.com

隨著年齡增長，肌膚就越需細心呵護，雅虎（Yahoo）生活網站報導，一款Naturewell視黃醇保溼霜在補水的同時還能抗衰，深受粉絲喜愛、贏得好口碑；現在亞馬遜網站每罐（16盎司）優惠價20元（價格以網站標示為準）。

Naturewell視黃醇保濕霜含有微膠囊視黃醇，能深入滲透肌膚，增強彈性與緊致度，改善膚質與暗沉；此外，這款美國製造的面霜為零殘忍（cruelty-free）、不含防腐劑、染料與無麩質，更未添加人工色素。它可用於臉部及全身，最重要的是粉絲們都說，「它確實有效」。

這款面霜獲得超過1.2萬名消費者給予4.5星好評，足以說明一切。粉絲們對它能緊致肌膚皺紋的功效最為滿意，也有些人喜歡拿來保養雙手。

其中一位留言說，她喜歡這款面霜的質感，當往手上抹一些時，感覺它似乎很悶厚，擔心最後會變得黏黏膩膩的，結果並非如此。她說，自己的手原本像縐紙，用了幾次之後，已改善許多。

一位對此產品大為驚艷的購物者指出，希望能給5星以上的評價。她在一隻手上試用了這款面霜，並與另一隻做比較，「天哪，效果驚人且差異明顯」。她說，現在她容光煥發，這對65歲的肌膚來說絕非易事，「買吧，你不會後悔的」。

亞馬遜 雅虎

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