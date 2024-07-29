不含BPA可放微波爐加熱 Rubbermaid保鮮盒組8.4萬人說讚

Rubbermaid不含雙酚A保鮮盒（Rubbermaid Brilliance BPA-Free Food Storage Containers）。圖取自Amazon.com

不管是準備做飯、打包辦公室午餐，甚至帶食物去海灘，都少不了好的保鮮盒。食譜 網站The Kitchn指出，好的保鮮盒應該是透明的、能清楚看到裝的是什麼，裡面的食物不會滲漏，並且易於開啟、方便快速取用；如果不含雙酚A（BPA），那就更棒了。

The Kitchn推薦了一款能符合上述要求、在同類產品中脫穎而出的保鮮盒，微波爐也能安全使用。Rubbermaid不含雙酚A保鮮盒（Rubbermaid Brilliance BPA-Free Food Storage Containers）除了可安全可靠地存放食物與剩菜外，有2-24種尺寸可供選擇，滿足所有使用需求。目前在亞馬遜 會員日後，仍持續有折扣優惠。

這組廚房好物有五個附防漏蓋的長方形容器，由不含雙酚A的環保塑膠材質Tritan製成，看來像玻璃，但更輕巧耐用，摔不破。這種材質還能防臭、防污，可輕易洗掉附著的食物殘渣，在微波爐、洗碗機或冰箱都經久耐用。透明的設計，可一眼就看到裡面的食物，而不需打開盒蓋。每個保鮮盒的容量為1.3杯，適合存放從烹飪的配菜到餐後的剩菜等各種食物。

有超過8.4萬亞馬遜購物者給予Rubbermaid保鮮盒4.7星好評。其中一位留言說，這款保鮮盒是她買過最好的容器，「絕對物有所值」。她之後又買了更多來替換原有的保鮮盒，她說，她喜歡它們不易留下污漬，可放入洗碗機、冷凍庫與微波爐，盒蓋在使用過程中也不會變形，依然保持密封；此外，它們容易疊放，可節省不少空間，她「願意再買一百次」。