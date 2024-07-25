80年前用來搬冰塊 LL Bean帆布袋再度時髦

L.L. Bean這款名為Boat and Tote的帆布袋簡約而耐用，印著諷刺或浮誇的文句，全拜社群媒體出現的風潮而再度流行。美聯社

80年前，休閒生活品牌L.L. Bean設計了一款帆布袋，可用來搬運沈重的冰塊；如今，卻成為夏季必備的時尚配件。美聯社報導，這款名為Boat and Tote的帆布袋簡約而耐用，印著諷刺或浮誇的文句，全拜社群媒體 出現的風潮而再度流行。

紐約客葛瑞希·維納（Gracie Wiener）從L.L. Bean訂購了印有Psycho（瘋子）與Prada（義大利 精品）字樣的簡單提袋，而不僅是她的姓氏或名字縮寫，並在Instagram上發布相關訊息，引爆了這股跟風。隨後，許多網友也開始在TikTok展示自己獨特的帆布袋。

圖為紐約客葛瑞希·維納（Gracie Wiener）提著L.L. Bean帆布袋。美聯社

很快地，有個印上「傻蛋」（Schlepper）、「邋遢美人」（HOT MESS）、「大美女」（slayyyy）或「酷媽」（cool mom）等字樣的帆布袋顯然還不夠。顧客們開始用「咬我」（Bite me）、「愚蠢金髮女郎」（Dum Blonde）和「老娘有錢」（Ambitchous）等更挑釁的字眼來測試L.L. Bean字母 圖案部門的底線，該部門拒絕褻瀆或令人反感的單字或詞句。

消費趨勢專家貝絲·高德斯坦（Beth Goldstein）指出，這款帆布袋再度崛起，正值價格敏感型消費者捨棄昂貴手提包、擁抱實用的商品，而L.L. Bean帆布袋正符合此一要求，「正因為它不時髦，所以才時髦」。L.L. Bean的普通帆布袋最高售價約55元，更高檔的則賣到100元。

高德斯坦表示，現在的趨勢是實用、簡單，價格親民，並加上客製化元素。她說，象徵身份的物品，不一定得是設計師品牌的價位。

1944年，L.L. Bean的帆布袋作為裝冰塊提袋，首次出現在產品目錄上，當時正值二戰期間，冷藏箱很普遍；隨後，這款提袋銷聲匿跡，直至1965年才以 Boat and Tote之名重新面世。

如今，它們仍在緬因州製造，能裝下500磅冰塊，但更常見的是用來裝筆記型電腦、耳機、雜貨、書籍、海灘裝備、旅行必需品和其他各類物品。