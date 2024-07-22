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酥香雞蛋三明治迅速上桌 Hamilton三明治機4.2萬人愛

編譯周靜芝 / 即時報導
Hamilton Beach早餐三明治機。圖取自Amazon.com
Hamilton Beach早餐三明治機。圖取自Amazon.com

想在幾分鐘內迅速做出營養、美味的早餐嗎？雅虎（Yahoo）生活網站推薦一款Hamilton Beach早餐三明治機，這個精巧的裝置能在幾分鐘內做出酥脆、彈牙又美味的雞蛋三明治，即使廚房小白也能輕鬆搞定。如果老是在熟食店買雞蛋三明治，它絕對能值回票價，並可做出更多口味，在周末招待親友時大露一手；現在上亞馬遜網站花30元，便可犒賞自己了。

Hamilton Beach三明治機使用簡便，首先在每個圓盤中放入配料：最下層的放麵包與香腸、培根、火腿或起司，中間一個專門放打入的雞蛋，最上層再放一片麵包；然後闔上蓋子，就可開始烤了。

撰稿人施佛莎（Nicole Sforza）表示，起初她還有些懷疑，畢竟她已習慣花許多時間做早餐三明治；但用過一次後，「就完全被迷住了」。她說，它能完美地做出三明治的每項要素，甚至是雞蛋；火腿香熱四溢，起司適度融化，雞蛋滑嫩可口；此外，她放入的英式鬆餅也沒有變濕軟。

無數亞馬遜購物者也被它圈粉，有超過4.2萬人說讚。其中一位說，她附近熟食店的雞蛋三明治漲到9元，有了這個小工具，大約花2元就能做出一個雞肉培根雞蛋三明治。每天省下7元、每星期5天，等於節省了35元。

另一位購物者分享說，開箱即可輕鬆上手，花約5-8分鐘就能預熱，每個三明治只需五分鐘，超級簡單，且清理容易，「輕輕一擦就不留痕跡」。

雞蛋 亞馬遜 雅虎

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