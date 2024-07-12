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連身泳裝再度流行 選購要注意什麼？

編譯周靜芝 / 即時報導
連身泳衣。Photo by Jernej Graj on Unsplash
連身泳衣。Photo by Jernej Graj on Unsplash

曾被形容為大媽才會穿的連身泳衣，現在突然又紅火了起來，社群媒體上所有名媛與網紅幾乎人人都擁有一件；原因或許與這些新款連身泳衣既時尚又實用，有著吸睛的細節與內置的塑身設計，讓每個人穿上後都自信滿滿。美聯社專欄作者卡達爾（Elizabeth Kadar）指出，它們依然很適合媽媽們在度假時穿著或任何從事游泳運動者，但年輕一代也正擁抱這股潮流，得歸功於這些性感、別緻的連身泳衣，既能日間穿著，也能在晚間當做正式服裝。

無論是在找尋可戲水的連身泳衣，或是既時髦又顯瘦的穿著，以下是專家提供的一些選購時應注意事項：

瑞士泳裝與休閒服飾品牌Miharo創辦人倫丁（Alina Lundin）表示，連身泳衣已超越傳統泳衣角色，成為適合各種場合的多功能時尚服飾；連身泳衣搭件亞麻長褲，可當做在城市消磨一整天的時髦裝扮，也可配上可愛的迷你裙，前往享用晚餐或去海灘酒吧。

倫丁指出，最好的連身泳衣是時尚、具支撐力、舒適、百搭，可在陽光下與泳池中穿著，不會起毛球或褪色。她說，今年夏天連身泳衣的流行趨勢傾向優雅，同時保有功能性；主要特色有不對稱的肩部細節及別緻的背部鏤空，為傳統剪裁注入現代感。

布料與品質

專業造型師羅德（Lana Ashby Rowder）建議，選擇耐用、有彈性、舒適的優質布料。好的泳衣布料應包含萊卡成分，有助於保持形狀與彈性；此外還要考慮布料的品質與重量，較厚的可提供更強的塑形與支撐。

支撐和包覆

提到支撐，胸部較豐滿的人可能希望上身有額外的支撐（例如鋼圈或較高的領口），打算與孩子在海灘或泳池玩耍的媽媽，或許更偏好在奔跑、跳躍、弄潮或追逐孩子時，有件包覆更多、不易鬆脫的泳衣。倫丁建議，可依據個人品味與計畫從事的活動，挑選能完整包覆的款式。

領口與背部

從V領、圓領到肩帶款式，每種都能提供不同程度的支撐與包覆。羅德指出，這會大大影響泳衣對臉部與上半身的修飾效果，而無論是大露背、工字型後背設計還是包覆更大的款式，都會影響泳衣的外觀與功能。

舒適和耐穿性

任何時候，泳衣的舒適性都比時尚設計更重要，應選擇連身泳衣穿上後，不必經常需要調整，也不必擔心因肩帶滑落而走光，更不必因泳衣無法保持原樣或停止上翻得不斷拉扯下擺。

可調整性

倫丁指出，可調節肩帶或可拆卸襯墊等功能，能讓泳衣有更多變化、更舒適。 如果合適的泳衣正好介於兩種尺碼之間，或上半身與下半身尺碼不同，可調整的泳衣還能確保它更合身。

個人風格

曾在內衣行業工作20年的造型專家卡爾森（Chellie Carlson）建議，購買連身泳衣時，應考慮喜歡的顏色與圖案；換句話說，就是找到能讓人眼睛一亮的款式。倫丁也指出，深色有修身效果，而鮮艷的花色或圖案則可以突出想要展示的特點；無論個人風格是現代、簡潔或運動型，還是有趣、女性化或性感，都要忠於自我。

內置功能

近年來，泳衣的功能越來越精密，例如內置解決「小腹婆」煩惱的塑身材質、軟墊罩杯或胸罩等。羅德表示，這對泳衣的合身與顯瘦大有幫助。

防曬布料

在戶外活動不想曬黑的話，羅德建議，選擇內置紫外線防護功能的連身泳衣。她說，有些布料比其他的具有更強的防曬功能，讓人在海灘或泳池戲水時能保護肌膚；通常深色或鮮艷的顏色比淺色更能防曬。

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