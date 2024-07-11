營收僅為好市多一半 山姆俱樂部要用這種方法趕上

山姆俱樂部(Sam's Club)。美聯社

沃爾瑪 (Walmart)旗下採會員制的連鎖零售商 山姆俱樂部(Sam's Club)銷售額遠遠落後性質相近的好市多 (Costco)，正試著提升其自家商店品牌的商品品質和種類，全力迎頭趕上，

提升自家品牌成了山姆俱樂部目前的主要戰略。其自有品牌是Member's Mark ，希望強化商品品質、數量和種類，以便與好市多的自家品牌Kirkland Signature 抗衡。

各零售商在知名品牌和自家品牌商品間相互競爭已持續數十年。有些人認為，衛生紙、垃圾袋和紙巾等家居用品幾乎都一樣，但是，特色食品和服裝則各有各的路線。

根據全國廣播公司商業頻道(CNBC) 報導，山姆俱樂部和好市多在美國擁有的店面數量大致相同，但好市多年收入卻是山姆俱樂部的兩倍。

山姆俱樂部執行長尼古拉斯(Cris Nicholas)說，大賣場模式之所以能夠生存，主要是因為有才華橫溢的商人專注創造或購入特殊商品，多年來，好市多與柯克蘭(Kirkland)在這方面可圈可點，他坦言，大家都見證到他們的成功。

好市多在詳盡介紹會員權益的型錄上列出最受歡迎的 Kirkland Signature 產品，包括洗潔精、洗衣粉和維生素，並提到說該系列商品始於 1995 年。

好市多在型錄上稱，其使命是以更低價格創造出與領先品牌相同或更好品質的產品，藉由控制包裝、運輸在內的各環節達到目標，他們接受消費者將 Kirkland Signature 與其品牌產品進行比較的挑戰。

如果想要選購Kirkland Signature 或 Member's Mark 等自家品牌商品，須先加入會員；好市多金星會員年費 60 元、高級會員120 元，山姆俱樂部會員年費 50 元、高級會員年費 110 元。

據 CNBC 報導，山姆俱樂部自家品牌Member's Mark 商品銷售額約佔山姆會員店全年總銷售額 30%，Kirkland Signature 則好市多總銷售額28%。

山姆會員店在官網稱，Member's Mark 產品採獨家設計、使用頂級材料和最優質成分，確保最佳品質和價值。