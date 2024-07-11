我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登堅持選到底 民主黨金主示警競選經費將告罄

6月CPI放緩至3.0 低於預期 聯準會降息時機更近了

營收僅為好市多一半 山姆俱樂部要用這種方法趕上

編譯周芳苑／即時報導
山姆俱樂部(Sam's Club)。美聯社
山姆俱樂部(Sam's Club)。美聯社

沃爾瑪(Walmart)旗下採會員制的連鎖零售商山姆俱樂部(Sam's Club)銷售額遠遠落後性質相近的好市多(Costco)，正試著提升其自家商店品牌的商品品質和種類，全力迎頭趕上，

提升自家品牌成了山姆俱樂部目前的主要戰略。其自有品牌是Member's Mark ，希望強化商品品質、數量和種類，以便與好市多的自家品牌Kirkland Signature 抗衡。

各零售商在知名品牌和自家品牌商品間相互競爭已持續數十年。有些人認為，衛生紙、垃圾袋和紙巾等家居用品幾乎都一樣，但是，特色食品和服裝則各有各的路線。

根據全國廣播公司商業頻道(CNBC) 報導，山姆俱樂部和好市多在美國擁有的店面數量大致相同，但好市多年收入卻是山姆俱樂部的兩倍。

山姆俱樂部執行長尼古拉斯(Cris Nicholas)說，大賣場模式之所以能夠生存，主要是因為有才華橫溢的商人專注創造或購入特殊商品，多年來，好市多與柯克蘭(Kirkland)在這方面可圈可點，他坦言，大家都見證到他們的成功。

好市多在詳盡介紹會員權益的型錄上列出最受歡迎的 Kirkland Signature 產品，包括洗潔精、洗衣粉和維生素，並提到說該系列商品始於 1995 年。

好市多在型錄上稱，其使命是以更低價格創造出與領先品牌相同或更好品質的產品，藉由控制包裝、運輸在內的各環節達到目標，他們接受消費者將 Kirkland Signature 與其品牌產品進行比較的挑戰。

如果想要選購Kirkland Signature 或 Member's Mark 等自家品牌商品，須先加入會員；好市多金星會員年費 60 元、高級會員120 元，山姆俱樂部會員年費 50 元、高級會員年費 110 元。

據 CNBC 報導，山姆俱樂部自家品牌Member's Mark 商品銷售額約佔山姆會員店全年總銷售額 30%，Kirkland Signature 則好市多總銷售額28%。

山姆會員店在官網稱，Member's Mark 產品採獨家設計、使用頂級材料和最優質成分，確保最佳品質和價值。

好市多 零售商 沃爾瑪

上一則

好市多7年來首度宣布上調會員年費 一口氣調漲8%

下一則

碧昂絲專輯 帶動牛仔褲熱潮 Levi's 大受惠

延伸閱讀

想嘗芝加哥深盤披薩 好市多有售名店貨

想嘗芝加哥深盤披薩 好市多有售名店貨
Costco擬在洛建住商社區 有800戶及「最先進好市多」

Costco擬在洛建住商社區 有800戶及「最先進好市多」
日本好市多創造就業和增加稅收 振興地方經濟

日本好市多創造就業和增加稅收 振興地方經濟
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

熱門新聞

微波爐。Photo by Erik Mclean on Unsplash

啟動微波爐後 站在它前面安全嗎？

2024-07-05 09:35
麥當勞將每星期五命名為「免費薯條日」（Free Fries Friday）。路透

麥當勞星期五送免費薯條到年底 限用手機應用程式訂餐

2024-07-03 13:28
特斯拉(Tesla)電動車Model 3。路透

花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

2024-07-05 10:08
示意圖。Image by Нарина from Pixabay

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

2024-07-02 11:25
示意圖。Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash

最快樂的人常講這三句話

2024-07-01 13:22
郵輪上有陽台的艙房。Image by Carolyn_Schmidt from Pixabay

如何避免搭郵輪暈船？ 船長分享意想不到的一招

2024-07-09 11:25

超人氣

更多 >
莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空

莎朗史東中風腦出血9天 醒來後發現1800萬財產被掏空
單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利

單親媽打3份工 年賺5.5萬「收入高」不夠窮不能領福利
12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」
百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物

百歲人瑞每周工作6天 愛吃6種食物
「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了

「甄嬛傳」溫太醫沈眉莊13年後大婚 劇粉狂喜：圓滿了