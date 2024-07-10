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從二手車到機票 5項商品比去年便宜

編譯周芳苑／即時報導
圖取自Pixabay
圖取自Pixabay

全美雜貨和尿布等日常用品價格仍不斷上漲，但隨著去年通貨膨脹趨緩，有些東西變得比較便宜，二手汽車卡車、餐具、電視機、主要家電用品、機票等五大類商品跌幅最明顯。

根據消費者物價指數(CPI)，全美過去三年商品和服務成本上漲17%，某些商品出現跌價，讓人鬆一口氣。

目前整體跨年通貨膨脹率3.3%仍高於聯準會設定的2%目標，有些商品跌價振奮人心，顯示成本走勢循正確方向。

近一年跌價幅度最明顯五項商品如下：

一、二手汽車卡車：跨年跌價9.3%

CPI 數據顯示，二手汽車和卡車是與疫情相關的主要漲價商品，2021 年價格大漲 40.5%；之後價格不斷下跌，過去兩年跌勢穩步。

跌價主因是二手車供應過剩，與新冠疫情期間恰恰相反。2023 年價值 2萬5000 元的二手車如今售價為 2萬2675 元，下跌 2325 元。

二、餐具：跨年跌價8.1%

餐具行情經常隨房屋銷售敏感連動。人們搬家時會添購廚房用品進行升等。而近一年房屋銷售減少是餐具跌價主因。

此外，餐具比其他產品容易生產，競爭格外激烈，許多業者過去一年大降價，大型零售連鎖店經常將餐具組合列為清倉促銷商品。

三、電視機：跨年跌價6.6%

截至 2023 年 5 月，電視機價格一年來大跌 11.5%；電視製造成本下降是導致售價下跌的主要之一。「智慧型電視」介面(Smart TV)收集的數據可為製造商帶來收入，進一步助長電視機降價。

四、主要家電：跨年跌價6.2%

烤箱、冰箱、冷凍庫、洗碗機和其他大型家電價格繼2023 年下跌7.3%之後，2024 年迄今已下跌3.5%；過去12個月則下跌6.2% 。

諸多因素造成跌價。第一是工廠效率提升以致於生產成本降低、出現降價空間；第二，家電業的競爭非常激烈，迫使廠商祭出折扣；第三，地產市場趨緩抑制家電銷售，廠商全力降價吸引買家。

五、飛機票價：跨年跨價5.9%

2022年在旅遊需求被壓抑後反彈、油價格走高下價格飆漲 25%，此後回落。與2022年相較，商務旅行減少，航班運載能力增加、航班需求減少，在這些情況下，油價較 2022 年低，有助於降低飛行成本，

疫情 油價 通貨膨脹

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