花7萬買全新特斯拉 亞裔女後悔

特斯拉(Tesla)電動車Model 3。路透

34歲的李索拉(Sora Lee，音譯)在影音社群平台抖音(TikTok)擔任全球產品行銷主管，年薪40萬元，三年前離婚後以7萬多元購買全新特斯拉 (Tesla)電動車 Model 3，但是後來後悔，認為那是巨大錯誤，車子不斷貶值，如今車貸高於車子價值

李索拉說她當時真的很想要一輛特斯拉，因為他的前夫不讓她擁有這種車；但她後悔以全價買車。

李索拉目前，投資 淨資產達 84.3 萬元；假如沒有買特斯拉，資產可能更多。她並不是買不起這輛車、也不是負擔不起每月約1000元貸款；買車時她在Meta公司工作，年收入超過20萬元。

如今回想，李索拉覺得買一輛閃亮新車並非明智投資。截至2024年6月仍因買這輛車欠債約3萬6000元；根據Edmunds估計，貸款額超過汽車價值。

李索拉說，她喜歡這輛車，但如果重新決定，她會買二手車、或多考慮一下；如今因要付錢了，更仔細查看帳單後發現每個月花1000元是個大數目，如果把錢轉投入其他標的，投資回報會更大。

不幸的是，李索拉必須付出慘痛代價，才能體會許多理財專家所說的「買新車往往是糟糕的財務決定」；白手起家的百萬富翁巴赫 (David Bach)先前曾說，這可能是千禧世代可能做出的最糟糕財務決定。

汽車是不斷貶值的資產，因此買新車是個錯誤；轉售往往很難收回付出的成本。據凱利藍皮書 (Kelley Blue Book)，多數新車第一年便貶值約20%。

電動車貶值更快，尤其是特斯拉。 iSeeCars 2023年研究發現，電動車在前五年平均貶值49%，高於所有車輛約39%的貶值率。特斯拉是保值能力最差車款之一，Model 3五年內平均貶值43%。