這家折扣商店將關閉所有店面 清倉大甩賣啦

美國折扣商店Bob's Stores將關閉所有店面，並出清庫存。網路圖片

位於美國東北部的折扣商店Bob's Stores已聲請破產 保護，將關閉所有店面，並出清庫存，結束近70年的營運。

Bob's Stores 1日發布聲明指出，儘管已對公司架構和營運做出迅速且激進的調整，但還是沒辦法取得經營所需的資金，日前已依破產法第11章聲請破產保護。

Bob's Stores一半的門市是在康乃狄克州，其餘則在麻薩諸塞州、新罕布夏州 、新澤西州 、紐約和羅德島，這些店面正展開空前的清倉大拍賣，祭出三到七折的超殺優惠價，直到7月14日。

該公司總裁Dave Barton說，我們很遺憾財務狀況達到必須清算的地步，近70年來，Bob's 一直是當地社區的堅定支持者，「我們知道顧客會記得我們陪伴了他們生命中的重要時刻」。

Bob's Stores成立於1954年，一開始名叫Bob's Surplus，後來在2003年被TJX收購，後來在五年後又賣給一家私募股權公司，2022年又易手給GoDigital媒體集團。

該公司因而加入今年一系列的零售商店破產潮，這是消費者在通膨居高下縮減支出所致。