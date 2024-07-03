不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

好市多(Costco)。路透

好市多 大賣場什麼都賣，從1.5元的熱狗，到汽油，到金條，應有盡有，執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）說，好市多賣的最重要的東西，不是你從貨架上搬得動的那些，而是你從錢包裡抽得出來的那個。

「我們販售的最重要的一件商品，就是會員卡，」他接受財星雜誌訪問時說。

全球好市多會員有1.3億，每張會員卡年費60元到120元不等。金星卡會員（年費60元）每一家分店都可進去，該有的折扣也都享有，年費貴一倍的「主管卡」會員，另享2％現金回饋優待。

好市多會員數從2016年到現在，增加了50％，光是年費，就替它創造46億元的營收，而且忠誠度極高，90%會員每一年都願續繳年費，甚至從金星卡升級為主管卡。

好市多既採「限會員進場」制，當然希望會員會一再上門，於是設立了價格低於行情的加油站 ，吸引開車人順便購物，也在離算帳櫃台最遠的地方，擺放物美價廉的烤雞，讓會員覺得，多走幾步就可買到便宜貨。

瓦克瑞斯說，「我們所做的每一件事，都是為了證明繳費會很划算。」

想加入卻不知60元年費或120元年費划算？算術告訴你，很簡單：主管卡不是有2%現金回饋嗎？消費3000元，就抵60元，從此2%回饋就是多賺的了。如果每年消費不到3000元，買個金星卡即可。