我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：拜登若退選 副總統賀錦麗將成接替首選

紐約市無證客食品消費券發放範圍 下半年擴大

不是1.5元的熱狗 執行長：好市多販售最重要東西是這個

記者張聲肇/即時報導
好市多(Costco)。路透
好市多(Costco)。路透

好市多大賣場什麼都賣，從1.5元的熱狗，到汽油，到金條，應有盡有，執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）說，好市多賣的最重要的東西，不是你從貨架上搬得動的那些，而是你從錢包裡抽得出來的那個。

「我們販售的最重要的一件商品，就是會員卡，」他接受財星雜誌訪問時說。

全球好市多會員有1.3億，每張會員卡年費60元到120元不等。金星卡會員（年費60元）每一家分店都可進去，該有的折扣也都享有，年費貴一倍的「主管卡」會員，另享2％現金回饋優待。

好市多會員數從2016年到現在，增加了50％，光是年費，就替它創造46億元的營收，而且忠誠度極高，90%會員每一年都願續繳年費，甚至從金星卡升級為主管卡。

好市多既採「限會員進場」制，當然希望會員會一再上門，於是設立了價格低於行情的加油站，吸引開車人順便購物，也在離算帳櫃台最遠的地方，擺放物美價廉的烤雞，讓會員覺得，多走幾步就可買到便宜貨。

瓦克瑞斯說，「我們所做的每一件事，都是為了證明繳費會很划算。」

想加入卻不知60元年費或120元年費划算？算術告訴你，很簡單：主管卡不是有2%現金回饋嗎？消費3000元，就抵60元，從此2%回饋就是多賺的了。如果每年消費不到3000元，買個金星卡即可。

好市多 加油站

上一則

65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算

延伸閱讀

到這5家連鎖店當店長 年薪六位數

到這5家連鎖店當店長 年薪六位數
要漲會員費？好市多CEO：會員資格是最重要商品

要漲會員費？好市多CEO：會員資格是最重要商品
好市多烤雞腿好吃到「牠用生命認證」 網指這點值得安慰

好市多烤雞腿好吃到「牠用生命認證」 網指這點值得安慰
好市多金條暢銷 你該買嗎？專家提醒審慎考量

好市多金條暢銷 你該買嗎？專家提醒審慎考量

熱門新聞

好市多剛出爐的烤雞。美聯社

好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

2024-06-28 09:15
許多人習慣把大筆錢存在支票帳戶，方便隨時提領，但這可能不是最好的做法。(路透)

支票帳戶不要多於3000元 銀行櫃員告訴你為什麼

2024-06-28 12:32
郵輪。Image by Alexis_S from Pixabay

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

2024-06-26 12:33
示意圖。Image by August de Richelieu from Pexels

18歲女兒有博士學位 母親分享教養孩子第一守則

2024-06-28 13:14
Image by Alexis_S from Pixabay

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

2024-06-25 09:44
示意圖。Photo by Vinicius Wiesehofer on Unsplash

最快樂的人常講這三句話

2024-07-01 13:22

超人氣

更多 >
沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬

沒大學文憑她照樣應徵工作 如今年薪10萬
美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返
要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死

要求兒子清房間、找工作 芝大學助理副校長竟遭兒勒死
65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算

65歲退休後生活節儉但舒適 這是她每月預算
中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%

中國房市如何復原？ 北大學者：房價再跌40%