好市多烤雞換環保新包裝 消費者不領情

好市多剛出爐的烤雞。美聯社

考量倉儲成本與運輸成本，好市多 (Costco)自3月起改變特定分店的烤雞包裝，以提袋取代塑膠盒，盼藉此減少塑膠垃圾與環境汙染，但是雞油與雞汁滲出提袋，消費者怨聲載道。

好市多自3月起，比照沃爾瑪 (Walmart)與全食超市(Whole Foods)，以軟塑膠袋取代塑膠包裝盒。

好市多公告寫道，「經典的好市多商品會裝在不一樣的容器中」。

好市多的新包裝減塑75%，每年估計可節省至少1700萬磅的塑膠原料，且因袋裝烤雞的空間較小，運輸所需的卡車也將減少1000輛，估計每年可減少4000多噸的二氧化碳排放。

然而，僅少數消費者認為，袋裝烤雞比較方便冰進冰箱；反倒有不少消費者在線上論壇抱怨環保包裝造成困擾，一名網友在Reddit上寫道：「雞汁灑得我們的後車箱都是」。

另一名網友留言：「我理解要提升環保意識，但說實話，這太爛了，讓我懷疑我是否真的想回購這項產品並再經歷一次(清潔災難)。」

總部位於華盛頓州 伊瑟闊(Issaquah)的好市多在全球營運879間分店，其中606間在美國和波多黎各。

「消費者報告」(Consumer Reports)也注意到好市多烤雞換包裝的投訴，並深探是否存在雞汁洩漏的食安疑慮

好消息是，該消費者團體表示，好市多販售的是烤熟的雞肉，而非生食，因此食物染菌的風險降低許多。

壞消息則是，烤雞的汁滲入可重複使用的袋子或檯面，可能助長細菌滋生，時間久了則會傳出難聞惡臭。