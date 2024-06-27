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夏日出遊必備 如何選購行李箱?

編譯周靜芝 / 即時報導
Image by tookapic from Pixabay
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夏日旅遊旺季即將來臨，是時候汰換老舊的行李箱了；不過行李箱、登機箱與其他不可少的旅行配件都是一筆投資，abc新聞採訪了兩位經驗豐富、每天都要經手這些物品的專家，從該挑哪種類型的鎖，到選哪種行李箱可避免攜帶過多行李，提供消費者在購買時參考。

紐約市行李箱公司Altman合夥人亞達梅斯（Emmett Adames）指出，最常需要維修的通常是拉鍊與輪子，而這些破損最常發生在品質較差的行李箱。他建議避免購買任何特價促銷的產品，因為價格可能看來超值，但時間一久就會出現問題。

亞達梅斯表示，另一個不太常見但卻十分棘手的問題是硬殼行李箱的邊角破裂，這完全無藥可救，但只要買的是優質行李箱，就可完全避免這個問題。他說，硬殼行李箱的好壞取決於品質，這類破損通常發生在廉價產品上，好的行李箱很少出現這種情況。

在運輸安全局（TSA）工會擔任秘書的瓊斯（Johnny Jones）表示，他個人更喜歡硬殼的行李箱，可避免打包過多的行李，或是在托運行李時因超重被額外收費，甚至不得不在機場花更多錢購買另一個旅行袋。

另一個常見的錯誤是行李箱用錯了鎖。亞達梅斯建議使用TSA認可的鎖或根本不要上鎖，因為若安檢人員無法打開行李箱，便不得不剪斷鎖，有可能損壞拉鍊或拉環。

瓊斯也強調了這點，他說，若行李太多，或拉鍊壞了讓安檢人員無法快速重新打包，就會變得一團糟。

談到行李安檢時，他說，旅客沒想到行李箱可能會被打開、再重新闔上，安檢人員有時不得不用膠帶將行李箱重新封好。

亞達梅斯還推薦購買四輪的行李箱，他說，這樣更容易行走於機場的通道，且可視需要有時只用兩個輪子。

紐約市 投資

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